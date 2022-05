A Saronno il 15 maggio corsa e raccolta rifiuti per la Giornata del Verde Pulito

Plogging per le aree verdi, e non, di Cascina Colombara con il circolo cittadino di Legambiente Ambiente Saronno OdV. Appuntamento domenica 15 maggio

È per domenica 15 maggio l’appuntamento a Saronno con la Giornata del Verde Pulito. L’iniziativa è promossa ogni anno da Regione Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale e aiutarli a sviluppare un senso di responsabilità e appartenenza per il luogo in cui si vive, attraverso l’impegno diretto in azioni dirette a ripulire aree verdi, boschi, sponde di laghi, fiumi e torrenti.

L’iniziativa è riproposta in città dal circolo di Legambiente Ambiente Saronno OdV. Luoghi e orari di ritrovo. Plogging per le aree verdi, e non, della Cascina Colombara di Saronno: