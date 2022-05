Scambio internazionale di pratiche di outdoor education tra Inarzo e la Danimarca

Si chiude il cerchio dello scambio internazionale con la Danimarca di cui è protagonista l’Asilo Ugo Bassi di Inarzo, ispirato al metodo reggiano di Loris Malaguzzi. A settembre la scuolina era stata oggetto di studio da parte di alcuni educatori danesi che per giorni hanno partecipato alle attività dei bambini in natura e in classe. Nelle scorse settimane altri educatori danesi sono stati alla Ugo Bassi per osservare l’attività didattica e a maggio tocca invece a maestre ed educatrici dell’asilo di Inarzo trascorrere alcuni giorni in Danimarca per apprendere teoria e pratica dell’approccio Outlife, pratica di outdoor education.

Si aggiunge così un ulteriore step che apre sempre più concretamente ad una stretta collaborazione con scuole ed università danesi.

Settembre 2021- Inarzo Scuolina Ugo Bassi

«Inizia per noi un’occasione di scambio internazionale su nuovi modi possibili di fare educazione», affermano entusiaste le educatrici della Scuolina Ugo Bassi, progetto 0-6 anni articolato in nido sezione ponte e Scuola dell’infanzia.

Aprile 2022- Inarzo Scuolina Ugo Bassi

Continua il progetto internazionale con la visita del team della scuola Himmelble (Cielo Blu) – progetto 0-6 – Sondenborg Community avvenuto la scorsa settimana, team di 4 insegnanti che ha voluto osservare da vicino cosa accade durante la quotidianità ricca della scuolina, osservare come nascono i progetti, come gli insegnanti ricercano insieme ai bambini e vedere come i bambini, portatori di saperi, esprimono i Cento Linguaggi, dando vita agli apprendimenti.

Karina, Pia, Dorte e Charlotte hanno esplorato l’intero 0-6 passando dal nido sino alla scuola dell’infanzia per terminare nell’aula in natura della scuolina, al limitare dell’Oasi della Palude Brabbia.

Maggio 2022- Sondenborg DK Egersund- Himmelble – Dybbol Bornehus schools

Visita che diventerà scambio: una parte del team di educatori dell’Asilo di Inarzo visiterà nel mese di Maggio 3 realtà danesi che ospitano progetti 0-6, due delle quali già conosciute durante lo scambio in Italia.

Il focus sarà sull’Outlife un modo di educare non solo in natura ma in ogni luogo e naturalmente sull’outdoor education in generale.