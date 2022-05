“Scatti di Meraviglia”, una mostra fotografica all’Eremo di Santa Caterina

La rassegna sarà inaugurata venerdì 3 e resterà allestita sino al 30 giugno. Le immagini riportano ai luoghi di guerra dove la gioia dei bambini non si ferma

L’Eremo di Santa Caterina apre alla fotografia d’autore: venerdì 3 giugno (dalle ore 19) sarà inaugurata la mostra “Scatti di Meraviglia” realizzata in collaborazione con il Claun il Pimpa e la onlus “Per Far Sorridere il Cielo”.

L’esposizione che sarà in calendario da sabato 4 a giovedì 30 giugno sarà allestita in una saletta del convento meridionale e arriva sulle sponde del Lago Maggiore dopo essere già stata proposta in diverse scuole del territorio; l’iniziativa è voluta e curata dalla Società Patrimoniale della Provincia di Varese, con il patrocinio della Provincia stessa e del Comune di Leggiuno.

La rassegna nasce dalla volontà di fornire, all’interno di un luogo in cui stupore e meraviglia, fede e pace dell’anima sono di casa, un ulteriore spunto per riflettere sul periodo storico buio e drammatico che da qualche mese anche l’Europa è tornata a vivere, partendo dal racconto della speranza vissuta in piccoli momenti di felicità.

A parlare di tutto ciò sono le opere dei fotografi Fadi A Thonet, Omar El Qattaa e Yazan S Abu Dawood, provenienti dalla Siria, dall’Iraq e dalla Striscia di Gaza, capaci di narrare la vittoria della gioia sulla tragedia, della luce sulle tenebre della violenza, lanciando un potente segno di speranza. Il percorso espositivo è accompagnato da poesie e pensieri di Marco Rodari – alias Claun il Pimpa, da anni impegnato in prima persona con la sua opera umanitaria nelle zone di guerra citate e non solo.

L’associazione “Per Far Sorridere il Cielo” è nata nel 2015 con lo scopo di regalare un sorriso a tutti i bambini, con particolare attenzione rivolta a quanti sono costretti a subire la guerra. L’obiettivo è prendersi cura di coloro che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo e, con ciò, la piccola ma emozionante mostra in oggetto nasce con l’idea di raccontare che anche nei luoghi scenari di terribili conflitti i più piccoli riescono a meravigliarsi e a sorridere, dando a queste due azioni un significato tutto nuovo e più intenso.