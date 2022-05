Schianto in A8 nella notte, sei feriti fra Legnano e il bivio A9

Notte di passione per chi ha viaggiato sulla A8: due gli incidenti fra mezzanotte e le 2 per fortuna senza conseguenze fatali per le persone coinvolte.

Il primo evento si è verificato attorno alla mezzanotte in direzione Milano ne tratto fra Legnano e il bivio A8-A9 quando un incidente fra due auto ha causato il ferimento di sei persone: due donne di 39 e 48 anni e tre uomini di 38, 45, 46, e 56 anni. Sul posto due ambulanze della croce rossa italiana e un’automedica: i feriti sono in codice giallo e trasportati all’ospedale di Saronno.

Il secondo incidente sempre nella notte, verso le 2: un ribaltamento, ma in direzione Varese all’altezza della barriera di Milano Nord, senza feriti (immagini di repertorio).