Schianto nel Locarnese, ferito motociclista italiano

Lo schianto fra un’auto e una moto, con l’uomo in sella alle due ruote che finisce a terra. È il bilancio della Polizia cantonale chiamata il primo maggio poco prima delle 22 a Locarno dove vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 46enne motociclista italiano residente in Italia circolava su Via B. Luini in direzione di Piazza Castello. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, giunto all’altezza dell’incrocio con Via della Posta è stato urtato da una vettura guidata da una 22enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del “SALVA”, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 46enne ha riportato serie ferite a una gamba, non tali da metterne in pericolo la vita.