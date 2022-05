Sconfitta dolce per la Robur a Livorno: i gialloblu sono salvi

Festeggiare, tanto, al termine di una gara persa dopo un tempo supplementare. E’ quello che è accaduto oggi a Livorno dove la Coelsanus Varese non è riuscita a battere la Libertas Maurelli Group (e quindi a qualificarsi ai playoff) ma per effetto del KO di Firenze a Oleggio ha ugualmente ottenuto la salvezza diretta, senza passare dai playout.

80-71 il risultato finale al grande Modigliani Forum, dopo che i 40′ regolamentari erano terminati 67-67: poca storia nell’overtime con Livorno che ha stroncato la resistenza gialloblu andando così a cogliere i playoff da ottava. Poco male: la Coelsanus del tandem Donati-Manetta voleva a tutti i costi evitare il prolungamento di una stagione dove i risultati sono stati superiori al previsto, anche per via dei vari infortuni e problemi fisici oltre che per l’assenza ripetuta di Librizzi e Virginio, spesso in campo con la Openjobmetis.

A Livorno, per restare pienamente in corsa, è servita l’esperienza di capitan Allegretti (doppia doppia: 16+11) e Spatti (autore della tripla che ha mandato il match all’overtime) ma anche di un Librizzi da 14 punti. Festa quindi nel viaggio di ritorno, meritata per i gialloblu.