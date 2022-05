Scontro tra auto e moto in via Peschiera a Varese, traffico bloccato

Problemi al traffico in via Peschiera a Varese nel pomeriggio di giovedì 19 maggio. Un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto ha bloccato la viabilità per diverse sulla tangenziale di Valle Olona – la Ss 342 – nelle due direzioni, fino alla zona dell’Iper.

La tangenziale è stata temporaneamente chiusa.

Nello scontro sono rimasti coinvolti due uomini, uno di 46 e uno di 61 anni. I sanitari occorsi sul posto hanno trasportato uno dei feriti in codice giallo all’ospedale di Varese.