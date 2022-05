Scritte contro gli Alpini a Induno Olona, Isabella Tovaglieri li difende: “No al clima di odio”

«La violenza contro le donne deve essere condannata e combattuta con fermezza. Non possiamo però accettare il clima di odio che sta investendo tutti gli Alpini, come dimostrano anche le scritte ingiuriose a Induno Olona, ingiustamente offensive verso un corpo che, salvo poche eccezioni su cui dovrà fare luce la magistratura, ha sempre fatto del bene in modo volontario, portando aiuto nelle calamità e nelle emergenze che hanno colpito il nostro territorio, non ultimo il supporto alla complessa campagna vaccinale contro il covid».

Così in una nota, corredata da foto insieme alle penne nere, l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri, membro della Commissione Femm del Parlamento europeo, in seguito alle scritte ingiuriose apparse su un muro ad Induno Olona e alle polemiche sollevate sui social dopo i casi di presunte molestie nei confronti di alcune ragazze durante il raduno degli Alpini a Rimini

Prosegue la Tovaglieri: «Mi domando se i leoni da tastiera e da spray che oggi attaccano pretestuosamente e violentemente gli Alpini, invocandone l’abolizione, saranno disposti, quando sarà necessario, a mettersi a disposizione della collettività, delle popolazioni terremotate o alluvionate, per scavare a mani nude nel fango e tra le macerie per salvare vite umane. Generalizzare, condannando un’intera categoria alla gogna sociale e mediatica, non aiuta la causa della lotta alla violenza di genere».