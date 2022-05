Scritte contro gli alpini a Induno Olona. Il sindaco: “I soliti cretini hanno sporcato il paese”

(Foto tratta dalla Pagina Facebook di Induno Segnalazioni, proposte idee)

Scritte contro gli alpini sono apparse sul muro di via San Giorgio a Induno Olona. La segnalazione arriva anche dal sindaco Marco Cavallin che dalla sua pagina Facebook condanna il gesto. Le frasi si riallacciano ai recenti fatti di Rimini e alle accuse di molestie mosse da parte di alcune donne.

Le scritte sono rimaste visibili alcune ore prima che il Comune ripulisse il muro.

«Gentili Indunesi – ha postato Marco Cavallin sulla sua pagina Facebook – scritte gravemente infamanti e ingiuriose sono comparse la notte scorsa sul muro di una via adiacente alle scuole, rivolte contro gli Alpini.

Sobillati forse dai recenti fatti di cronaca avvenuti a margine dell’Adunata Nazionale, sui quali spetta far luce solo e unicamente alla Magistratura, di cui abbiamo assoluta fiducia, i soliti cretini hanno pensato bene di sporcare col loro pensiero meschino il paese. Ovviamente le scritte saranno rimosse quanto prima e saranno perseguiti i responsabili.

Ho subito espresso al capogruppo degli Alpini di Induno Maurizio Farè la simbolica solidarietà dell’intera Cittadinanza e la rinnovata riconoscenza per quanto il Gruppo Alpini fa “a e per” Induno da sempre, unitamente a una manifestazione di profonda stima e gratitudine per ciò che il glorioso Corpo degli Alpini fa per l’Italia, impegnati come sono in operazioni difficili di peace-keeping sullo scenario internazionale e – sul fronte interno – nelle molte operazioni a tutela della sicurezza della cittadinanza italiana.

Gli Alpini meritano rispetto e gratitudine, se qualcuno ha sbagliato pagherà individualmente la sua colpa, per quello che ha fatto e non certo per come era o non era vestito.

W gli Alpini, W l’Italia per bene».