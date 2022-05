Scudetto e azzurro: Matteo Gabbia tra i 53 convocati per gli stage del c.t. Mancini

La conquista dello scudetto con il Milan non è la sola bella notizia di queste ore per Matteo Gabbia, il 22enne difensore nato a Busto Arsizio e residente a Fagnano Olona, fresco del primo titolo tricolore conquistato in carriera.

Gabbia infatti è stato inserito dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, nella lunga lista di 53 calciatori che parteciperanno a uno stage in maglia azzurra suddivisi in due gruppi. Si tratta di giovani emergenti, chiamati per cominciare a respirare l’aria della Nazionale che andrà rifondata dopo l’esclusione (per la seconda volta consecutiva) dai Mondiali.

Per il centrale di Fagnano si tratta di una novità assoluta a livello senior ma nelle fasce giovanili Gabbia ha già dato un buon contributo alla maglia azzurra. Sette le sue presenze con l’under 21, comprese due gare agli Europei 2021, addirittura quattordici i caps con la under 20. Con quest’ultima selezione il giocatore varesotto ha anche partecipato ai Mondiali del 2019 in Polonia conclusi dall’Italia al quarto posto (dietro a Ucraina, Corea del Sud ed Ecuador).

Per lo stage in azzurro, Gabbia è stato inserito nel primo dei due gruppi convocati al centro federale di Coverciano: tra gli altri compagni di avventura anche un altro rossonero dal cognome “pesante”. Si tratta di Daniel Maldini (classe 2001), figlio di Paolo e nipote di Cesare: anch’egli ha già esordito in Serie A e ha festeggiato il primo scudetto in carriera.