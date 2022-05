Scuola materna in festa a Caronno Varesino

Festa della scuola materna domenica 29 maggio a Caronno Varesino. Questo il programma della manifestazione cui sono invitati i genitori con i loro bimbi, ma anche nonni e amici.

Programma:

Ore 10:30 Santa Messa in oratorio animata dai bambini e vendita di torte pro asilo

A seguire canto dei bambini blu e consegna dei diplomi

Ore 13 Grande pic-nic in asilo nel parco. Ogni famiglia dovrà attrezzarsi con telo/plaid e pranzo al sacco. (In caso di pioggia il pranzo si sposterà in oratorio)

Ore 14:30 canto insieme di tutti i bambini e inizio dei giochi organizzati dai genitori

Ore 16 merenda offerta dall’asilo per tutti i bimbi

Al termine della giornata lancio dei palloncini