Seconda domenica di “Arte in Trotto” nel Plis del Lanza: in mostra le opere di Mario Parietti

Domenica 8 maggio al Mulino del Trotto di Solbiate con Cagno, nel cuore del Parco della Valle del Lanza, ci sarà la seconda esposizione di opere per la rassegna “Arte in Trotto”. Protagonista della giornata saranno i lavori di Mario Parietti “Lago Maggiore e dintorni”.

“Arte in Trotto” è una rassegna che ospita opere di artisti locali – fotografi, pittori e appassionati di natura – che centrano la loro attività sul territorio insubrico in tutti i suoi aspetti, da quello naturalistico e ambientale a quello storico e antropologico.

Non solo, perché “Arte in Trotto” è anche uno spazio fisico, una vecchia cascina nel cuore del borgo del Mulino del Trotto a Solbiate con Cagno, testimonianza di un modo di vivere che per secoli ha caratterizzato la nostra valle del Lanza, che le Guardie Ecologiche del Parco hanno riscoperto, riadattato e in parte ristrutturato, grazie alla concessione della famiglia proprietaria. Orario esposizioni dalle 14.30 alle 18.00