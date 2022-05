Seconda edizione del “Weekend dei numeri 1” al campo sportivo di Maccagno

Giornata di allenamento per portieri di ogni età organizzata da France Sport e Roberto Folisi, in collaborazione con la scuola portieri Uno Bologna

Diventare i numeri uno nel calcio non significa dover essere, per forza, Cristiano Ronaldo. È questa la filosofia di base dell’iniziativa lanciata da Foly_81Gk, alias Roberto Folisi (ex-calciatore dilettante e preparatore di portieri) e France Sport presso il campo sportivo comunale di Maccagno che si terrà domenica 26 giugno.

L’evento intitolato “Il Weekend dei numeri 1” e realizzato in collaborazione con la scuola portieri Uno Bologna, consiste in una giornata di allenamento per portieri con una squadra di allenatori davvero eccezionale a partire da Antonio Chimenti che ha difeso la porta di Juventus, Roma, Lecce, Cagliari e Udinese; Marco Roccati, ex-giocatore di Empoli, Perugia, Bologna, Fiorentina e Napoli; Marco Franceschetti che ha militato in Sampdoria, Fiorentina, Verona e Padova. Oggi sono tutti allenatori a vari livelli.

La giornata di allenamento, aperta a portieri di tutte le età, inizierà alle 9,30 e si concluderà con la consegna del diploma alle 17 (compresi pranzo e t-shirt di allenamento). Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno. Contatti: 3478789215 (Roberto) – 3355262007 (Marco).