Seconda gara mondiale nel WEC: Rovera e Colombo in pista a Spa-Francorchamps

Torna il pista il FIA WEC, il campionato mondiale di automobilismo endurance: dopo la prova d’esordio 2022 a Sebring, negli USA, il circus iridato si sposta in Europa per fare tappa su uno dei circuiti più affascinanti del panorama motoristico, quello di Spa-Francorchamps in Belgio.

Sabato 7 maggio, sul tracciato delle Ardenne, va in scena la “6 Ore di Spa” alla quale prenderanno parte anche il varesino Alessio Rovera e – su un’altra vettura prototipo della stessa classe, la LMP2 – il legnanese Lorenzo Colombo, entrambi con grandi ambizioni.

Rovera sarà in abitacolo con il danese Nicklas Nielsen e con il francese François Perrodo su una Oreca-Gibson allestita dal team piacentino AF Corse. Il terzetto è impegnato nella classifica della LMP2 Pro-Am, ovvero quella a cui concorrono equipaggi con almeno un pilota dilettante (Perrodo nella fattispecie). A Sebring la vettura numero 88 ha ottenuto la vittoria in questa specifica graduatoria e l’obiettivo è il medesimo anche a Spa, dove lo scorso anno i tre vinsero la prova di classe GTE Am (per poi trionfare nel mondiale a novembre).

Il giovanissimo Colombo invece sarà sempre tra i prototipi LMP2 ma nella classe Pro a fianco di due piloti di altissimo livello, lo svizzero Louis Deletraz e il polacco Robert Kubica, per lunghi anni impegnato in Formula Uno. Anche in questo caso la vettura è una Oreca-Gibson con i colori del team vicentino Prema Racing: a Sebring la numero 9 si è piazzata al quarto posto.

«Tornare a Spa mi fa provare belle sensazioni, è sempre una pista speciale e mi piace molto – spiega Rovera in partenza per il Belgio – Con i tanti curvoni veloci che la caratterizzano, tornarci per la prima volta al volante di un prototipo sarà ancora più esaltante: credo sia uno dei circuiti migliori su cui guidare questa LMP2 e sono molto curioso di girare. In generale sarà molto importante per la preparazione di Le Mans. Sono fiducioso, con la squadra e i miei compagni dovremmo partire da una messa a punto di base solida ed efficiente».

Il riferimento a Le Mans non è casuale: tra poco più di un mese (11-12 giugno) si corre infatti la 24 Ore, ovvero la gara più prestigiosa e importante di questa categoria che è anche un passaggio chiave per chi rincorre i titoli mondiali nelle diverse classi. A Spa, intanto, gareggeranno ben 37 equipaggi, 15 dei quali proprio in LMP2. Quattro le vetture della classe regina, la Hypercar, con le due Toyota che proveranno a rifarsi dopo lo smacco di Sebring dove sono state battute dalla Alpine; quadro completato con la Glickenhaus che fu terza negli USA.

Le prove libere per la 6 Ore prenderanno il via giovedì 5 alle 15,30 seguite venerdì da ulteriori due turni (alle 9.05 e 14.00) e dalle qualifiche, che per i prototipi scattano alle 18.40. La gara si disputa sabato 7 maggio con semaforo verde alle 13 e conseguente bandiera a scacchi alle ore 19.