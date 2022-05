Secondo giorno del cammino Materano: da Bitetto a Cassano delle Murge, all’insegna dell’incontro e della socialità

«Lasciata la cattedrale di San Michele alle nostre spalle, ci incamminiamo per uscire dal centro abitato di Bitetto ed addentrarci in una distesa sterminata di ulivi che ci terranno compagnia per tutta la giornata»: è iniziato così il secondo giorno del cammino Materano lungo la via Peuceta di Stefano e Cristian, partiti venerdì 30 aprile da Gallarate.

«Dopo qualche chilometro di dolce saliscendi tra gli uliveti ecco una piacevolissima sorpresa: incontriamo il signor Nicola il quale, in segno di ospitalità nei confronti dei camminatori, ci ha donato dei taralli e delle squisite fave fresche con cui abbiamo consumato un frugale, ma gustoso aperitivo; un piccolo gesto, ma che ci ha fatto molto piacere perché fatto davvero di cuore».

Tappa 2 della via Peuceta: Cassano delle Murge

La seconda tappa, che li ha visti impegnati da Bitetto a Cassano delle Murge, è lunga 22 chilometri, ma i camminatori hanno allungato (percorrendone in totale 26.5), impiegandoci 6 ore e 40 minuti.

«Dopo questo piacevole imprevisto abbiamo incontrato una coppia di pellegrine provenienti dal Veneto con cui abbiamo completato la tappa odierna raggiungendo Cassano delle Murge: piccola cittadina ai piedi dell’omonimo altopiano, il cui centro è un susseguirsi di vicoli, gradini, case-torri di epoca medievale come l’imponente torre civica che domina la piazza principale», ci scrivono.

Conclusione della giornata al “Forno Calabria”: «Un’esperienza davvero unica, perché cenare con Marilena e Roberta è qualcosa di più di una semplice cena, è come passare la serata a casa loro, immersi tra i loro ricordi e la loro storia».