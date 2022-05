Senza assicurazione ma con troppo alcol in corpo. Nei guai un giovane a Travedona

Senza assicurazione, senza revisione e con un tasso alcolemico decisamente superiore al consentito. Con una recidiva a peggiorare la situazione. Un giovane residente nella zona del Basso Verbano è finito nei guai dopo essere stato fermato ieri – mercoledì 26 – a Travedona Monate da una pattuglia impegnata in una serie di controlli, intensificati in questo periodo primaverile.

Gli agenti della Polizia Locale di Travedona diretti da Roberto Molla, in collaborazione con il Comando PL di Sesto Calende, hanno intimato l’alt a un’autovettura che inizialmente non si è fermata, salvo accostare poco dopo per rendersi disponibile a una verifica.

Il veicolo però aveva l’assicurazione scaduta da oltre un anno, era sprovvisto di revisione da alcuni anni e all’interno gli agenti hanno rinvenuto una bottiglia di birra vuota. Il controllo con l’etilometro (foto in alto) ha rivelato che il conducente aveva decisamente alzato il gomito: il tasso alcolemico era di quasi tre volte superiore al consentito con un valore vicino a 1,5 (il limite è di 0,5).

Al giovane alla guida – poco più di vent’anni – è stata sospesa la patente, un provvedimento che lo aveva già colpito in passato tanto che era rientrato in possesso del documento di guida da poco tempo. Ora anche l’automobile è stata posta sotto sequestro e potrà tornare a circolare solo dopo il pagamento di una sanzione e la presentazione di una polizza assicurativa di almeno sei mesi. Evitata di poco invece la confisca del mezzo che sarebbe scattata con un tasso alcolemico superiore a 1,5.