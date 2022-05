Una serata al Palace Hotel di Varese per ricordare Gualtiero Gualtieri

L’appuntamento è per lunedì 9 maggio alle ore 20

Lunedì 9 maggio alle ore 20 al Palace Hotel di Varese si terrà una serata per ricordare Gualtiero Gualtieri, punto di riferimento della cultura e della comunità varesina, scomparsa nel luglio di due anni fa. “Millevoci nella notte con Gualtiero Gualtieri” è il giusto tributo per un uomo che ha dato tanto in termini di umanità e partecipazione.

Interverranno Erika Zippilli Ceppi, scrittrice svizzera vincitrice Premio Schiller 2008 con il libro “Regine di Confine”, Alda Bernasconi, Edizione Ulivo, Balerna (Ch), Mario Chiodetti, giornalista e scrittore varesino, Fabio Bombaglio, RC Varese. Condurrà la serata Carlo Cavalli di Rc Varese- Ceresio.

Comunicare la propria adesione entro il 4 maggio a segretario@rcvareseceresio.it