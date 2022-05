Serata in sezione a Varese per Attilio Fontana: “Ricandidarmi? Quando deciderò convocherò una conferenza stampa”

Ancora euforico per la vittoria del Milan il presidente lombardo Attilio Fontana ha partecipato martedì sera alla riunione della sezione varesina della Lega nella storica sede di piazza Podestà.

Si è trattato della prima uscita varesina dopo un altro fatto che dal punto di vista politico sgombra il campo da uno degli ostacoli verso la ricandidatura alle prossime elezioni regionali: il proscioglimento sul caso Camici.

Fontana, tuttavia, è ben attento a non sciogliere alcuna riserva e sulla decisione in merito alla sua ricandidatura è netto: «il giorno che deciderò convocherò una conferenza stampa e lo comunicherò ufficialmente».

La Lega si trova in questi giorni impegnata anche in vista dei referendum sulla giustizia per i quali il partito di Salvini si è spesa negli scorsi mesi e Fontana non è da meno: «È una vergogna che non si stia parlando dei referendum – dice prima di entrare in sezione -. È un grande strumento di democrazia e sarebbe doveroso da parte di tutte le forze politiche parlarne e invitare i propri elettori ad andare a votare. La giustizia va cambiata, ce lo sta dicendo anche l’Europa. Oggi le persone aspettano dieci anni per avere una sentenza e soltanto la forza del popolo può portare le scelte radicali che servono per cambiarla».

La serata dei militanti si è poi concentrata sull’imminente appuntamento del partito varesino: un convegno su Autonomia e Federalismo che si terrà sabato 28 maggio. Un evento organizzato dalla Sezione varesina della Lega, guidata dal Commissario cittadino Marco Bordonaro.