Una serie di webinar con il Centro Gulliver di Varese per i profughi ucraini sulle professioni sanitarie

Dopo aver accolto durante la fase dell’emergenza tredici persone ucraine presso la Cascina Tagliata di Varese, al Gulliver pensano alle esigenze lavorative dei profughi. Organizzato con Fondazione Piatti e con il Patrocinio del Comune di Varese un ciclo di webinar per offrire una panoramica sul sistema sanitario italiano e lombardo, in particolare. Si terranno in modalità on line il 7, 8, 9 giugno 2022, nel pomeriggio.

“Abbiamo proposto questi webinar – racconta Maria Raffaella Valenti, direttrice del Gulliver, pensando a quei profughi ucraini che lavoravano in ambito socio sanitario nel loro Paese e che anche qui intendono continuare ad esercitare la propria professione. È molto importante, a nostro avviso, conoscere il contesto italiano che li ospita, anche da un punto di vista sanitario e delle leggi che regolamentano il sistema”.

I PROFESSIONISTI SANITARI UCRAINI POTRANNO ESERCITARE TEMPORANEAMENTE LA PROPRIA PROFESSIONE IN ITALIA

Sì, perché secondo il decreto Legge 21/2022, i cittadini ucraini (residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022) che lavoravano in ambito sanitario o sociosanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero, potranno esercitare temporaneamente la professione in Italia sino al 4 marzo 2023 in strutture pubbliche e private. Questo è valido, ad esempio, per medici, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, psicologi. Unico requisito è essere in possesso di “Passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati” oltre che di qualifica professionale regolata da direttive europee e conseguita al di fuori del territorio dell’Unione Europea (come prevede la Direttiva Ue sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, Direttiva n. 2005/36). “Ritengo che questo corso – dice il dott. Guido Bonoldi, consigliere comunale di Varese delegato alla Sanità – oltre ad essere un aiuto per i profughi ucraini, costituisca un’iniziativa che potrebbe rivelarsi utile anche per il nostro sistema sanitario, condizionato dalla carenza di risorse umane in ambito medico ed infermieristico”.

UN CICLO DI WEBINAR PER CONOSCERE IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO

Proprio per approfondire questa normativa e più in generale il sistema sanitario italiano, saranno organizzati tre webinar, il primo il 7 giugno (ore 16-18): “Il sistema sanitario nazionale”, condotto dal Dott. Guido Bonoldi, consigliere comunale di Varese con delega alla Sanità, il secondo l’8 giugno (ore 16-18): “Il sistema sanitario lombardo” con il dott. Giovanni Daverio, figura di spicco all’interno del panorama sanitario lombardo, ex direttore generale dell’ASL di Varese e già direttore generale Sanità di Regione Lombardia. Il terzo approfondimento il 9 giugno (ore 16-18) con un focus sui servizi per anziani e disabili e terzo settore con il dott. Luca Degani, presidente Regionale di Uneba.

PER ISCRIVERSI

Per iscriversi al webinar, che è completamente gratuito, basta compilare il form (in doppia lingua italiano e ucraino) al seguente link https://forms.gle/ usmTFRV37J4RMSKU7 entro il 3 giugno 2022. Il corso si svolgerà in lingua italiana con traduzione in lingua ucraina. Info e comunicazioni stefano.marazzi@gulliver-va.it +39 329 1262491