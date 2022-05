“Sguardi sull’acqua”, la mostra organizzata dal fotoclub del JRC

Una nuovo appuntamento in arrivo alla sala mostre della Pro Sesto Calende, dopo gli “zampilli di colori” portati da Nadia Crema nelle scorse settimane tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio.

Lo spazio lungo Viale Italia, in cui l’arte è protagonista, è stato scelto dal Fotocineclub del JRC (Centro comune di ricerca) di Ispra per il debutto di venerdì 13 maggio della mostra fotografica che ha come protagonista l’acqua, quella che bagna le sponde del Lago Maggiore e non solo.

Dalla nota realtà a sostegno alla politica dell’UE, che svolge ricerche al fine di fornire consulenza scientifica indipendente, è nato anche un collettivo che conta di media su quaranta soci con la passione per la fotografia come comune denominatore. Fondato nel 1964, il club dei fotografi è aperto a qualsiasi persona animata da questo hobby che, nello spirito del CCR, troverà una realtà composta da persone provenienti da diversi angoli d’Europa.

Quattordici gli artisti che hanno scelto di partecipare con i propri scatti a ‘Sguardi sull’Acqua -Vision on Water’. L’acqua, come recita la locandina, è nel mare, nei laghi, nei corsi d’acqua o in un semplice bicchiere e può assumere diverse forme ed aspetti (è nuvola, nebbia, rugiada, neve e ghiaccio). Nella mostra collettiva, che aprirà i battenti il prossimo venerdì 13 Maggio e chiuderà il 24 dello stesso mese, si è cercato di catturare, in selezionati scatti fotografici, i loro riflessi e trasparenze.

In occasione della mostra il fotoclub e la Pro Sesto hanno organizzato due date per simpatici e partecipati convivi: un vernissage di apertura ed un finissage di chiusura che avranno entrambi luogo a partire dalle 18. Per tutta la permanenza della mostra dunque i partecipanti avranno modo di interrogarsi sul rapporto con le diverse forme d’acqua. Immagini che ispirano anche una pura contemplazione di un paesaggio grazie all’utilizzo dell’acqua come elemento compositivo.