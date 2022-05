Si avvicina l’appuntamento con la Varese van Vlaanderen

Procedono le iscrizioni alla Varese van Vlaanderen del prossimo 12 giugno a Cittiglio. A pochi giorni dall’ufficializzazione dei tracciati della randonnèe, che per il secondo anno ha come sede di partenza e arrivo il paese natale del campionissimo Alfredo Binda, è risultato particolarmente apprezzato il pacco gara di questa edizione che prevede degli articoli “griffati” dell’evento e per questo esclusivi per chi si iscriverà alla manifestazione.

Non mancheranno le novità per questa edizione della Varese van Vlaanderen, come il passaggio su alcuni “muri” inediti reso possibile dalla collaborazione di alcune amministrazioni comunali con il Comitato Organizzatore e la Società Ciclistica Orinese che gestisce la manifestazione dal punto di vista tecnico.

L’attesa Varese van Vlaanderen è inserita nel contesto della “Due giorni ciclistica cittigliese” che vuole ricordare i 120 anni dalla nascita del tre volte campione del mondo e quindi ci sarà la possibilità di vivere l’atmosfera ciclistica già nella giornata di sabato 11 giugno. La manifestazione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana gode del patrocinio di VisitFlanders.

L’Ente del Turismo delle Fiandre, attraverso il suo brand Cycling in Flanders, sostiene la Varese van Vlaanderen mettendo a disposizione 150 borse nel pacco gara per i primi iscritti e, in collaborazione con (https://www.peloton.be/fr/), tre iscrizioni alle le gare: Gent-Wevelgem, E3 Cyclo e We Ride Flanders (Ronde).

I premi verranno assegnati domenica 12 giungo.

ISCRIZIONI Ci sono due possibilità. O presso uno dei 13 punti di iscrizione che sono indicati sul sito www.varesevanvlaanderen.it , dove è possibile ritirare direttamente il pacco gara

Oppure con un bonifico al seguente indirizzo

IBAN Società Ciclistica Orinese IT 68 J 05216 50680 0000000002073 Credito Valtellinese

Causale Iscrizione Varese van Vlaanderen

Quota associativa Euro 15 per partecipante.

In questo caso il pacco gara potrà essere ritirato nelle giornate di sabato 11 o domenica 12 giugno presso il quartier tappa a Cittiglio.