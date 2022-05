Si ribalta con la ruspa a Lugano, grave 45enne del Varesotto

Grave infortunio sul lavoro in un cantiere per la costruzione di un’abitazione in via Lugia a Carona, quartiere collinare di Lugano: un operaio 45enne, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito

L’uomo, residente in provincia di Varese, stava trasportando del cemento alla guida di una pala gommata. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso delle operazioni di scarico del cemento in una scarpata, il mezzo è scivolato sul declivio, per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’operaio lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato serie ferite.