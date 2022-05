Si è spento Sandro Laudi, una vita dedicata al trasporto pubblico a Varese

Nella mattinata di venerdì è venuto a mancare il dottor Sandro Laudi, cofondatore della storica azienda di trasporti Giuliani e Laudi poi confluita nel Consorzio Trasporti Pubblici Insubria (Ctpi) e di Autolinee Varesine di cui rivestì il ruolo di presidente.

Nato a Cazzago Brabbia (paese di cui è stato anche sindaco) nel 1938, il suo nome è indissolubilmente legato alla storia del trasporto su gomma di Varese e dintorni. Sandro Laudi ha diretto praticamente per tutta la vita, dal suo ufficio di via Bainsizza, sino all’incorporazione in Autolinee Varesine avvenuta nel 2016, la Giuliani&Laudi, storico marchio del trasporto pubblico locale del Varesotto. Negli anni ha ricoperto ruoli di responsabilità anche in Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori), l’associazione delle aziende del settore.

La società Autolinee Varesine esprime le più sentite condoglianze alla moglie Ernestina e ai figli Fabrizio (direttore dell’azienda), Marcello, Alessandra e Benedetta: «Personalità caratterizzata da un’intelligenza, una visione, un’eleganza e un modo di fare davvero “d’altri tempi”, Sandro Laudi lascia un ricordo meraviglioso e purtroppo incolmabile nel cuore degli autisti, dei meccanici e degli impiegati che hanno avuto la fortuna e il privilegio di collaborare con lui» si legge in una nota dell’azienda.

I funerali si terranno lunedì 9 maggio alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Giubiano: proprio in quel momento, alle ore 10 precise, tutti gli autobus in servizio sulla rete di Autolinee Varesine si fermeranno per un minuto, in segno di lutto e di riconoscenza nei confronti del dottor Sandro Laudi.

Necrologia