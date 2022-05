Siglata la convenzione col Comune. A Progetto Promozione Lavoro il nuovo Cse di Olgiate Olona

Il Comune di Olgiate Olona e la Cooperativa Progetto Promozione Lavoro hanno siglato, nella giornata di mercoledì – 25 maggio – una convenzione quadriennale relativa all’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale sito in via Don Minzoni (noto come C.S.E. – Centro Socio-Educativo) e recentemente realizzato al posto del vecchio oratorio.

Nuova Li.n.fa. per i ragazzi della cooperativa

Prende forma il Progetto Li.N.Fa. – Liberi Nel Fare – rivolto a persone con disabilità medio grave, per le quali si struttureranno attività ad hoc intese a favorire l’autonomia personale, a implementare percorsi educativi di potenziamento cognitivo, emotivo e motorio, ad assicurare sostegno e aiuto alla famiglia del soggetto fragile.

Obiettivo del servizio, in sostanza, sarà la presa in carico globale della persona attraverso l’organizzazione e la messa in pratica di proposte educative individualizzate. La convenzione è stata siglata dal responsabile del Settore Polizia Locale e Sociale, Alfonso Castellone, il quale ha lavorato di concerto con l’assessore ai Servizi Sociali Mauro Carnelosso – per la definizione dei parametri di co-progettazione e di gestione del progetto.

«Una progetto dal notevole valore in termini di partnership tra pubblica amministrazione e privato sociale – afferma l’assessore – che assicurerà nella pratica supporto e ausilio alle frange di popolazione più fragili, dando nuova linfa alla espressione unica della loro personalità e della loro voglia di essere libere nel muoversi nella vita pubblica e sociale».

Il mese di giugno servirà a fare il trasloco dalla vecchia alla nuova sede ed entro i primi di luglio la cooperativa prenderà possesso dell’immobile per poi avviare le attività.

La cooperativa Progetto Promozione Lavoro

Fondata nel 1987 con l’ambizione di mettere in piedi una struttura di sostegno e socializzazione per diversamente abili e/o comunque in situazione di disagio personale, per romperne l’isolamento e rendere loro possibile un percorso di vita autonoma.

Partendo da un’esperienza di volontariato e di solidarietà, la cooperativa è diventata poi, nel corso degli anni, uno strumento di crescita per gli utenti, gli operatori e i volontari. Per ogni ragazzo si è cercato di costruire un cammino di formazione ‘tagliato su misura’, tendente a sviluppare abilità per costruire una propria autonomia personale.

Attualmente sono 13 gli utenti inseriti nella cooperativa, sotto la guida di 3 educatori e coadiuvati da psicologi e altri professionisti nei casi in cui ce ne fosse l’esigenza. I laboratori attivi all’interno della struttura sono molti e tutti finalizzati a stimolare la creatività, a sviluppare la manualità e a migliorare le capacità relazionali. Pittura su ceramica, creta, falegnameria, percussioni, pittura, fotografia, teatro, laboratori presepiali ecc…

Molte collaborazioni con altri enti hanno fatto si che le opere dei ragazzi siano state riconosciute artisticamente da addetti ai lavori. Mostre sul territorio (locali pubblici, scuole, centri) hanno dato al servizio una maggiore visibilità e ai ragazzi un riconoscimento concreto al loro lavoro, dando la possibilità agli stessi di sperimentarsi relazionalmente in ambienti diversi dal centro e dalla propria famiglia.

La cooperativa si occupa anche gite, feste ecc… rivolte principalmente ai ragazzi ma a volte anche alle famiglie, quindi non solo un sollievo per i familiari e un momento di svago e conoscenza per i ragazzi, ma anche una volontà rivolta alle famiglie per far si che si crei un maggiore contatto fra loro, consolidando sempre più un mezzo di mutuo soccorso, già agevolato da momenti di incontri fra genitori, educatori e volontari che si tengono all’interno del nostro ente.