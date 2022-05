Il silenzio del padre di Samarate, l’attacco hacker all’Ats Insubria, i musei aperti e il rally nel podcast del 5 maggio

Le principali notizie di giovedì 5 maggio.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Maja, l’uomo che mercoledì 4 maggio ha ucciso a colpi di martello la moglie Stefania e la figlia Giulia di 16 anni. Trasferito giovedì nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato in ospedale, è stato ascoltato dal pubblico ministero titolare delle indagini, Carlo Alberto Lafiandra, ma si è trincerato dietro il silenzio. Intanto Nicolò, il figlio maggiore di 23 anni, ferito da vari colpi inferti dal padre lotta in rianimazione a Varese: è grave ma stazionario. A Samarate è lutto cittadino e a Gallarate i compagni di scuola di Giulia Maja, che frequentava lo Scientifico vivono attoniti questa giornata di dolore.

Attacco hacker ai sistemi informatici di ATS Insubria. I tecnici lo hanno rilevato mercoledì mattina e in via cautelativa e per sicurezza hanno isolato la struttura informatica aziendale dalle reti esterne. Ricadute sull’utenza, che non ha potuto prenotare, né consultare, né interloquire con i servizi.

È quasi del 20% la quota di imprese manifatturiere della provincia di Varese che a fine marzo aveva già dovuto ridurre la propria produzione. A frenare l’industria all’ombra delle Prealpi sono sia l’aumento dei costi energetici, sia i rincari e le difficoltà di approvvigionamento sul fronte delle materie prime e dei semilavorati, aggravati dalle crescenti tensioni internazionali. Questa la prima conseguenza che il conflitto russo-ucraino sta avendo sull’economia locale. Il dato emerge da un’elaborazione, presentata ieri al Consiglio Generale dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e svolta dall’Ufficio Studi Univa sullo spaccato dei dati raccolti tra le aziende del territorio

Prosegue l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Varese che ha aderito alla proposta del Ministero della Cultura delle domeniche gratis ai musei. L’obiettivo è quello di favorire la valorizzazione e fruizione dei luoghi dell’arte e della cultura. Domenica 8 maggio dunque, terzo appuntamento con l’accesso gratuito per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, dove è in corso la mostra “Il Giappone, disegno e Design”, mentre al Museo Archeologico di Villa Mirabello si può assistere alla mostra interattiva “La Civiltà delle Palafitte”.

Ci sono tre piloti varesini in cerca di gloria sulle strade di Sicilia. Tra venerdì 6 e sabato 7 maggio va in scena la Targa Florio, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally che vede tra i grandi protagonisti Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso e Simone Miele.

Crugnola e De Tommaso, in particolare, comandano la classifica tricolore dopo le prime due gare: 41 punti per il pilota di Varese al volante di una Citroen C3, 29 per quello di Ispra che invece guida una Skoda Fabia. Crugnola vanta già una vittoria e un terzo posto nel rally siciliano ed è intenzionato ad allungare, De Tommaso invece comanda la graduatoria del CIRT e intende consolidare anche quella posizione. Il terzo varesino, Miele, a sua volta su una Fabia Evo, è invece all’esordio nella Targa Florio e ha l’obiettivo di fare esperienza nel CIAR, campionato al quale partecipa per la prima volta. A completare la pattuglia varesina la navigatrice Giulia Paganoni, impegnata su una Hyundai accanto al pilota reggiano Antonio Rusce. Sempre in ambito motori, sabato si disputa la 6 Ore di Spa-Francorchamps valida per il Mondiale Endurance. Tra gli iscritti anche il varesino Alessio Rovera e il legnanese Lorenzo Colombo, entrambi su un prototipo di classe LMP2.