Il sindaco Maffioli replica all’opposizione: “Pochi investimenti nel sociale? Guardate le cifre”

«A parlare sono le cifre». Così Graziano Maffioli, sindaco di Casale Litta, risponde al gruppo di opposizione che lo ha accusato di scarsa progettualità.

«Analizzando il rendiconto consuntivo 2021 presentato nel corso del Consiglio Comunale del 26 aprile si evidenziano importanti avanzi di bilancio nella spesa pubblica – scriveva in un documento il gruppo Alleanza per Casale Litta– . Nell’anno caratterizzato dall’emergenza pandemica, laddove la crisi economica si è fatta più sentire e le famiglie hanno faticato ad arrivare a fine mese, l’amministrazione comunale è stata lenta nell’utilizzo dei fondi comunali per mettere in atto progetti nel campo sociale a sostegno dei cittadini in difficoltà. Dagli avanzi di bilancio, poi, appare chiaro che poco è stato speso perché poco è stato fatto».

Maffioli non ci sta e “sfodera” le cifre: «Guardiamo i dati riferiti all’anno 2021: la spesa prevista era di oltre 3 milioni di euro. Spesa impegnata 2 milioni e 500 mila euro, pari all’81,51 per cento.

Spese per gli investimenti: previste 958 mila euro, impegnate 828 mila euro; una percentuale di 86,3 per cento. E veniamo al sociale: spesa prevista 211 mila euro, spesa impegnata 170 mila euro. Percentuale copertura 80,90%. Di cosa sta parlando quindi Alleanza per Casale Litta? Raggiungere comunque l’80,90% con tutte le difficoltà causate dalla pandemia, non mi sembra poco. In piena emergenza abbiamo distribuito pacchi alimentari a tutti e dove è stato necessario siamo prontamente intervenuti».

Sulla mancanza di progettualità Maffioli replica: «La nostra progettualità è nel programma che deve essere attuato nei cinque anni; basta leggerlo per rendersi conto di quante idee abbiamo. Non credo si possa parlare di cattiva amministrazione o di mancanza di progettualità.

Un’amministrazione stanca non apre un cantiere per un parco giochi inclusivo con un impegno di spesa di ben 240.000 euro».