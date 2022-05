I siti degli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio sotto attacco degli hacker filo-russi

Disguidi ma nessun problema per i passeggeri e per l’operatività degli scali negli aeroporti lombardi di Linate, Malpensa e Orio al Serio, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 maggio, sono stati oggetto di un attacco informatico da parte del collettivo di hacker filo-russi Killnet.

Per qualche ora tutte le pagine web dei tre aeroporti lombardi e di quelli di Rimini e Genova, sono rimaste inaccessibili a causa di un attacco Ddos, ovvero ad un blocco dovuto a sovraccarico di traffico internet veicolato dagli hacker verso i siti presi di mira, al punto da mandarli in tilt.

Sull’accaduto indaga la Polizia postale. I tecnici informatici di Sea per Linate e Malpensa e Sacbo per Orio al Serio sono al lavoro per ripristinare i siti web.