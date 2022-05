“So Fare” celebra il 25° anniversario con una festa in piazza a Busto Arsizio

L’Associazione Federcasalinghe di Busto Arsizio, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario, ha organizzato, con il patrocinio del Comune, un grande evento che si svolgerà per tutta la giornata di domenica 29 maggio in piazzale Piemonte.

Con l’iniziativa “So Fare – 25° anniversario”, l’associazione, che siede al ‘tavolo Identità’ coordinato dall’assessorato a Identità e Cultura, vuole ricordare la compianta presidente Genny Cucchetti Castiglioni, che ha dato il via, con poche timide presenze, al mercatino So fare, le periodiche esposizioni dei lavori che nascono dall’ingegno, dalla ricerca e dalla dedizione delle “Donne Casalinghe”, offrendo alle stesse una vetrina preziosa.

Il ricco programma di domenica prevede la presenza di oltre 40 tavoli/gazebo delle associate (storiche e anche più recenti) che esporranno pregevoli lavori fatti a mano.

Ci saranno poi giochi e attività per bambini (gonfiabili, trucca bimbi), una squadra della CRI con dimostrazioni di “primo soccorso” per incidenti casalinghi, le esibizioni di due scuole di ballo (Gens-d’Ys per balli irlandesi e Cialtrones per i balli country), uno stand gastronomico della “birreria Pedavena”, una postazione dell’Associazione “La Famiglia Sinaghina”.

«L’Amministrazione sostiene questa giornata con il patrocinio perché riconosce il valore dell’associazione sia dal punto di vista sociale che da quello culturale – afferma la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli -. Con “So Fare”, le socie custodiscono e tramandano il sapere e il saper fare, le nostre radici e la nostra identità, declinando le attività artigianali, anche tessili, in vari modi. Svolgono anche un’attività di animazione e stimolo molto preziosa e apprezzata: mi auguro quindi che domenica saranno tanti i cittadini che parteciperanno all’iniziativa».