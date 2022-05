Sopralluogo tra Comune e Ferrovie dello Stato per aumentare i parcheggi in zona stazioni a Varese

Aumentare l’attuale disponibilità di posti auto nel parcheggio di proprietà di FS Sistemi Urbani e gestito da Metropark (entrambe società del Gruppo FS Italiane) adiacente alla stazione ferroviaria di Varese, in vista del potenziamento dell’Ospedale del Ponte e della fine dei lavori di riqualificazione dell’area delle stazioni. È stato questo il tema del sopralluogo di questa mattina nell’area di parcheggio a cui hanno partecipato il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin e l’assessore Andrea Civati, insieme ai rappresentanti delle due società del Gruppo FS Italiane.

«Si tratterebbe di un intervento strategico in vista dell’allargamento dell’Ospedale del Ponte – spiega il sindaco Galimberti – l’ampliamento della struttura sanitaria infatti porterà con sé un aumento dell’utenza e dei dipendenti ed è quindi necessario pensare da subito ad una giusta dotazione di parcheggi. Ma l’aumento complessivo dei posti sarebbe utile per tutta la città».

Durante il sopralluogo si è anche pensato allo sviluppo dell’area in chiave turistica, come ha spiegato la vicesindaca Perusin: «Pensando alla possibilità di integrare la zona con altri sistemi di trasporto innovativi come ad esempio un vertiporto: l’aeroporto per gli aerotaxi elettrici a decollo verticale. Vista la vicinanza con Malpensa questo potrebbe essere un progetto innovativo di ulteriore collegamento con l’aeroporto».

«Con la fine dei lavori delle stazioni – insiste l’assessore Civati – quest’area sarà completamente diversa, diventando un punto moderno di interscambio modale grazie alla presenza di diversi sistemi di trasporto: dal treno alle bici, con le velostazioni, passando dai nuovissimi terminal degli autobus. È giusto quindi pensare a tutte le possibilità di sviluppo collegate alla riqualificazione».