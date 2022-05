Spazi per mamme e bambini a Olgiate Olona, l’ex-oratorio femminile diventa una nuova Casa Gialla

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori della nuova sede a Olgiate Olona (in via Landriani 10) per la realizzazione di nuovi mini-appartamenti per quelle mamme che si trovano in un momento di difficoltà ma sono animate dal desiderio di dare alla luce i propri figli. Si tratta della seconda sede de La Casa Gialla, una realtà nata nel 2014 a Busto Arsizio e che ora trovi nuovi spazi aggiuntivi.

Che cos’è la Casa Gialla, nata nel 2014

Un nuovo capitolo della storia dedicato alle mamme e ai loro bambini

L’Associazione guidata da Lia Silanos e Michele Bigonzi ha accolto i media con i volontari Luigi Gorletta, Paola e Dario Corbetta e Tiziana Scandroglio introdotti dall’addetto stampa Mario Sansalone. I presenti hanno potuto così conoscere in anteprima le novità riguardo l’inizio lavori della nuova “filiale” di Olgiate Olona.

Lia Silanos, sorgente e anima dell’Associazione, nella sua presentazione della Casa Gialla ha raccontato delle origini della cooperativa, del tentativo di rispondere al forte desiderio di maternità delle madri che, pur nell’amore verso i propri figli, non hanno poi le forze per aiutarli a crescere. Da qui l’accompagnamento al superamento della loro fragilità e debolezza, a volte anche culturale, che una volta erano superate anche con l’aiuto della “comunità di cortile”.

Luigi Gorletta invece ha illustrato la nuova avventura di Olgiate partendo dalla proposta e offerta del Parroco don Giulio Bernardoni, che aveva già conosciuto la Casa Gialla durante la sua permanenza a Sacconago. Il piano di recupero dei circaa 700 metri quadri, il grosso impegno economico, circa 800 mila euro, coperto in gran parte da mutuo venticinquennale, i servizi previsti nei 2 piani, e la fine dei lavori (circa 8 mesi) entro la tarda primavera 2023.

La nuova struttura di accoglienza, Cooperativa primi passi – l’albero della vita, consiste in cinque nuovi appartamentini dove accogliere 5 nuclei familiari, 10 persone al massimo.

L’inizio dei lavori è stato reso possibile dalla disponibilità della Diocesi di Milano che ha concesso a Don Giulio, parroco olgiatese di Santo Stefano e Lorenzo, la possibilità di dare in comodato gratuito per 25 anni il diritto di superficie della struttura dell’ex Oratorio Femminile di via Landriani 10, ormai non più in uso. I volontari inoltre hanno illustrato, con dovizia di particolari, la storia e l’operatività dell’Associazione indirizzata all’assistenza di mamme e minori, inviati dal tribunale.

Nel tardo pomeriggio alle 18,30, dopo la celebrazione della Santa messa, il parroco, ha benedetto la targa relativa dei lavori di ristrutturazione della vetusta struttura.