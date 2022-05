Spazzatura, materassi e una vasca da bagno abbandonati nel bosco a Cantello

Giornata di extra lavoro per il sindaco di Cantello Chiara Catella intervenuta in una zona boschiva del paese con l’assessore alla cultura Marco Caccia e il consigliere delegato alle manutenzioni Renato Renosto per rimuovere una grande quantità di rifiuti ingombranti abbandonati da sconosciuti che hanno scambiato la zona per una discarica. Tra gli alberi rifiuti di ogni tipo, compresi diversi materassi e una vasca da bagno.

Galleria fotografica Cantello - Rifiuti abbandonati nel bosco 4 di 6

Inferocita la reazione del sindaco, che ha denunciato l’accaduto anche sulla pagina Facebook del Comune di Cantello: «Non riuscirò mai a capire cosa possa spingere una persona a compiere un gesto così ignobile, per non dire ignorante – dice – Fino al mio ultimo giorno di mandato, andrò avanti a sporcarmi le mani affinché questi criminali non l’abbiano vinta».

Oltre a sporcarsi le mani, il sindaco ha già attivato una serie di misure per risalire agli autori del gesto: «La polizia locale si è già attivata per rilevare il passaggio del furgone o del trattore, perché due cassoni pieni zeppi non possono passare inosservati. Abbiamo fatto un primo viaggio, la vasca non siamo riusciti a caricarla e se qualcuno dovesse vederla ancora lì è perché ci stiamo organizzando per portarla via».

Infine un ringraziamento a chi è intervenuto sul posto: «Grazie a Renato, Marco e al gruppo di Protezione Civile Cantello per essersi sporcati le mani con me. E a chi fa fatto questo ripeto qui non l’avrete vinta mai».