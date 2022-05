Strade Pulite sulla ciclabile da Grantola a Ferrera: “Chiediamo più manutenzione”

La tutela, la pulizia e il decoro del territorio sono da sempre temi molto sentiti per le comunità dell’Alto Varesotto. Diversi sono infatti gli attori che da anni si impegnano in questo senso: da amministrazioni e Comunità Montane, ad associazioni volontaristiche. Leader di quest’ultime nella Provincia di Varese, sicuramente Strade Pulite: da più di 7 anni impegnata nella pulizia di strade e boschi e nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della tutela dell’ambiente.

In questi termini Damiano Marangoni, presidente dell’associazione, ha tenuto a segnalare alcune criticità che diversi tratti della pista ciclabile da Grantola a Ferrera presentano.

«Qualche giorno fa, percorrendo la ciclabile di Grantola, ho trovato un cestino pieno di rifiuti – ha detto Damiano Marangoni, presidente di Strade Pulite – sono sei mesi che passo di lì e ancora non è stato svuotato da nessuno. Critiche anche le condizioni in cui sono messe le panchine in legno, ormai deteriorate, da cui sbucano chiodi arrugginiti».

Medesimo problema, in termini di rifiuti, Marangoni lo ha riscontrato anche lungo un tratto della ciclabile che sale verso Ferrera, all’altezza del tornante: «Anche qui mi è capitato di trovare cestini pieni di rifiuti. A volte ho portato via io qualche cosa per renderlo fruibile alla popolazione ma chiediamo un po’ più di attenzione: per questo – ha concluso Damiano Marangoni – ma anche per alcune transenne posizionate in punti pericolosi, sempre in zona Ferrera».