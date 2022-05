Studenti in festa al Teatro Apollonio per le premiazioni di LibriAMOci 2021-2022

Nella mattinata di oggi, martedì 24 maggio la premiazione ufficiale della XIV edizione del concorso LibriAMOci, in tutte le sue sezioni di prosa, poesia e arte grafica ospitata dal Teatro Apollonio è stata una vera e propria festa per tutto l’Istituto comprensivo Varese 5 Dante Alighieri che ne è promotore e protagonista con i suoi studenti che hanno partecipato in massa all’evento grazie all’attenta organizzazione dei docenti e all’aiuto di alcuni genitori presenti per ascoltare e applaudire i giovani artisti dell’immagine e della parola le cui opere sono pubblicate pubblicati nel libro “LibriaAMOci – chi legge vola in alto”, XIV edizione, anno 2021-2022.

Galleria fotografica Libriamoci 2021-2022 4 di 24

Particolarmente applauditi anche il concerto per chitarre, violini violoncelli e tromba degli studenti delle classi Smim (le sezioni del musicale della Dante) e le esibizioni gli alunni delle classi quarte e quinte delle primarie preparate assieme ai docenti e agli esperti esterni di Solevoci e teatro, accolti sul palcodall’assessora ai servizi educativi, Rossella Dimaggio e dalla preside Maria Rosa Rossi: «Abbiamo bisogno di esperienze di bellezza e di verità che ci aiutino ad assaporare quanto la vita ci dona ogni giorno», ha detto la dirigente scolastica introducendo il tema del concorso.

“L’amore per la natura, per la musica e per l’arte è la chiave per superare tutti i confini”. Questo il tema scelto per la XIV edizione di LibriAMOci, la manifestazione culturale promossa dall’Istituto Comprensivo Varese5 Dante Alighieri e che coinvolge tutte le primarie e la secondaria di primo grado d’Istituto per motivare gli studenti alla lettura.

IL CONCORSO DI POESIA GIACOMO ASCOLI

Sono centinaia le poesie scritte dagli alunni delle classi 4^e 5^ delle primarie e delle tre classi di secondaria del IC Varese 5 per il Concorso di poesie promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli e intitolato all’ex alunno della secondaria Dante, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

Cinque i giovani compositori premiati, uno per ciascuna classe di età: Giorgia Mentasti della $B Morandi, Martina Castoldi della 5A Carducci, Paolo Giovanni Macchi della 1D Dante, Martina Perucco (2D Dante) e Davide Ditano (3C Dante).

Oltre a ritirare il premio sul palco, le loro poesie sono state recitate dagli attori Lidia Munaretti (anche ex vicepreside della Dante) e Antonio Borgato.

CONCORSO GRAFICO – PITTORICO

Al concorso hanno partecipato centinaia di studenti tra bambini e ragazzi del IC Varese 5 con i loro elaborati ricevuti e valutati da una giuria di esperti composta da Alberto Lavit, Giorgio Presta, Milena Braga, Gianpiero Castiglioni e Matteo Rapazzini che ne hanno selezionati 20 per la pubblicazione in LibriAMOci, tra premiati e menzioni speciali, incluso il premio speciale intitolato all’ex docente della Dante Luigina Recalcati, vinto da Giorgia Bernasconi (3C Dante) con la foto intitolata “Musica per le mie orecchie” per la capacità dello sguardo di cogliere l’oltre”.

Tutti i vincitori di Libriamoci – sezione grafico pittorica, con relative motivazioni, a questo link.

LIBRIAMOCI, IL CONCORSO DI PROSA

Come sempre sono 40 testi di prosa selezionati per la pubblicazione in questa XIV edizione di LibriAMOci da una giuria di esperti su centinaia di racconti elaborati dai bambini e dai ragazzi che hanno partecipato al concorso di scrittura creativa. I vincitori assoluti per ogni classe di età sono Serena Lucia Bolleri (5B Morandi) e, tra gli alunni della secondaria Dante, Thomas Saponara (1H), Ilaria Marrocco (2F) e Viola Ferrari di 3C.

L’elenco dei titoli di tutti i racconti (e relativi autori) pubblicati per libriAMOci 2021-2022 sono è pubblicato a questo link.