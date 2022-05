Sul filo di lana: presentazione del libro con l’autrice a Palazzo Estense

La scrittrice Loretta Napoleoni sarà ospite del salone consiliare di Palazzo Estense mercoledì 11 maggio alle ore 17.45 per presentare il suo libro “Sul filo di Lana”, intervistata da Vittorio Fabricatore.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Bruna Brambilla di via Carnia (presso la scuola media Anna Frank) in collaborazione con Auser e Comune di Varese.

Quella della maglia è la storia di un’arte straordinaria, una fonte di guarigione di cui la società ha una disperata necessità e che ci ricorda che abbiamo bisogno di riconnetterci gli uni con gli altri. Per liberarci dal disagio esistenziale ci serve una cosa sola: continuare a sferruzzare di diritto e di rovescio, riannodando i fili della nostra vita. Il lavoro a maglia è una metafora perfetta, non solo per parlare di ricordi personali, vicende sentimentali e aneddoti familiari, ma anche, ampliando la prospettiva, per raccontare meccanismi globali economici e politici. Un libro straordinario che tratta di sociologia e di politica, ma che è anche un doloroso viaggio alla scoperta di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse.