Sul palco del 1° Maggio a Varese, anche la voce di Karina fuggita dalla guerra in Ucraina

Questa mattina a Varese in occasione della Festa dei lavoratori, tante le persone riunite in piazza Monte Grappa, molte delle quali giovani, studenti e lavoratori.

Tra questi anche Karyna Kolomieck, ragazza ucraina arrivata da poco in Italia: «Siamo arrivati a Varese perché dopo l’11 marzo la mia famiglia ha deciso di venire in Italia – racconta – anche se solo per poche settimane, poiché speravamo che la situazione in Ucraina si sistemasse per poi tornare nella nostra nazione. Sfortunatamente in quelle settimane nulla è cambiato, così abbiamo capito di dover trovare un posto dove vivere da qualche parte qui in Italia».

Cercando online Karyna e la sua famiglia hanno trovato un sito dove alcune famiglie italiane erano disponibili ad ospitare i profughi ucraini: «Ho contattato un volontario e gli detto che avevamo bisogno di trovare una sistemazione e lui ha trovato un’incredibile donna che ci ha accolti».