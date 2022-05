Sul palco del Circolone di Legnano lo spettacolo “Mozart 90”

Giovedì 19 maggio sul palco del Circolone di Legnano in scena lo spettacolo “Mozart 90”.

Due amiche si rivedono dopo tanto tempo e si dilettano a ricordare com’è nata la loro amicizia. Tutto avvenne alla fine degli anni 90 durante un corso di comico-terapia, che come colonna sonora aveva le musiche di Mozart. Lucia Vasini e Cinzia Marseglia ripercorrono la storia della loro amicizia. Sanno con certezza come sia iniziata. Non sanno con certezza cosa l’abbia tenute

insieme fino ad oggi. In effetti l’amicizia è una faccenda strana. Certo, oggi tutto deve essere statistico ed empirico, mentre è difficile quantificare e calcolare distanza e vicinanza, fedeltà e tradimento, amore e nostalgia.

Due grandi professioniste che ci accompagneranno nella loro storia. Uno spettacolo che parla di uno dei valori più importanti nella vita, l’amicizia. Perchè come dicono i Pooh… “Un vero amico ti resta vicino nel bene e nel male, e non gli serve parlare per dirti che pensa a te”. Evento in collaborazione con Mat&teo.

Modalità d’ingresso

Pizza + drink + Spettacolo: € 25

INGRESSO SOLO SPETTACOLO €12 (SENZA CONSUMAZIONE)

Prenotazione tavolo 3756769311.

Per maggiori informazioni visita la nostra pagina Fb

https://www.facebook.com/events/1434315086999786?ref=newsfeed