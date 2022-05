Sul palco del teatro Duse di Besozzo gli “Attori per Caso” con Oh Mamma…è tutto molto greco”

L’associazione Andos Varese e Ispra (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno),con il patrocinio del Comune di Besozzo e la collaborazione della compagnia teatrale amatoriale “Attori per caso” di Busto Arsizio, metterà in scena domenica 29 maggio alle ore 21 al teatro Duse di Besozzo, il musical” Oh Mamma….. è tutto molto greco” liberamente tratto dal film “Mamma mia”con Meryl Streep; la colonna sonora dei mitici ABBA,tradotta e adattata, sarà interpretata interamente dal vivo.

Lo scopo è quello di organizzare una serata benefica, divertendo e divertendoci per cui l’intero ricavato (ingresso 10 euro) sarà devoluto ad ANDOS Varese e Ispra per sostenere le attività gratuite che l’associazione offre alle donne operate e non. Le prenotazioni, non più obbligatorie,si possono effettuare al 334 2551382 o alla mail andos.varese@gmail.com