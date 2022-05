Sun Express debutta a Milano Malpensa con il nuovo volo per Smirne

Milano Malpensa è il primo aeroporto italiano scelto da Sun Express per collegare Izmir –Smirne, in Turchia. La nuova tratta è stata presentata ufficialmente oggi, giovedì 26 maggio.

Una scelta di rilancio dopo la pandemia, che ha ritardato i piani. «È una compagnia nuova in Italia – racconta Lara Roma, responsabile del commerciale di Sun Express – avevamo pianificato un volo per l’estate 2020 ma abbiamo dovuto rimandare». Per ora l’unica base italiana della compagnia è l’aeroporto milanese, «ma l’obiettivo è incrementare la nostra presenza», ha spiegato Richter Volker, responsabile dell’area manager foreign markets.

Sun Express, nata come joint avventure tra Lufthansa e Turkish Airlines e oggi partecipata al 50-50, opera con un target leisure e etnico (è partita dai collegamenti per la comunità turca in Germania). Oggi unisce l’Europa e la Turchia con 41 destinazioni. Per il momento da Milano Malpensa opera un solo volo, appunto quello su Smirne, schedulato il lunedì e il giovedì.

La flotta è composta da 67 Boeing 737s in full economy, non esiste la business ma ci sono tre sedili extra leg.