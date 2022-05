Il Team Undici protagonista agli Internazionali d’Italia di Supermoto

NOTIZIARIO UISP del 4 maggio 2022

SUPERMOTO – Internazionali d’Italia, il Team Undici ancora protagonista

Quest’anno il primo maggio è coinciso con una domenica di sport che ha visto in azione anche i protagonisti degli Internazionali d’Italia Supermoto, ed il magnifico impianto della pista di Ottobiano ha ospitato in maniera egregia tale appuntamento del Campionato.

I piloti del Team Undici, squadra affiliata a Uisp e basata a Gemonio, si sono ancora una volta ben distinti nelle varie classi, ottenendo ottimi risultati coronati anche da due bellissimi podi, ovvero il terzo posto in S2 e la stupenda vittoria colta nella Sjunior. Infatti nella categoria dei giovanissimi il portacolori della squadra, Matteo Andreotti, ha letteralmente dominato la scena, con pole position e vittoria in entrambe le manche, ed ora la vetta del Campionato è a pochi punti. In gergo motoristico si dice che ha fatto un “hat trick”.

Nella classe S3 il Team Undici ha potuto contare su Andrea Acetti, che ha colto due brillanti quarti posti nelle manche, con dei bei sorpassi effettuati in gara.

Ad Ottobiano la classe S2, nella quale il Team Undici ha come portacolori Nico Grazioli e Andrea Stucchi, è stata accorpata alla classe S1 ovvero la categoria top della specialità, dove gareggiano, tra gli altri, il campione del Mondo ed il campione Italiano Supermoto.

Ed i nostri piloti non hanno affatto sfigurato, infatti pur partendo nella somma delle due classi dal nono posto Andrea e dal tredicesimo Nico, hanno rimontato in “gara 1” rispettivamente all’ottavo e decimo posto e in “gara 2” all’ottavo e nono posto, corrispondenti alla terza e quarta posizione nelle due manche e di giornata della S2. Quindi ancora un ottimo podio per Stucchi, che con questa bella prestazione passa anche al secondo posto nella classifica generale del Campionato S2.

BASKET – I playoff si avvicinano

Nella settimana fra il 25 aprile e il 1 maggio, si sono disputate tredici partite del campionato Uisp.

Albizzate fa il colpo alla Marconi su Velate, velatesi ko per 57-67 dai Pirahha. Vittoria casalinga per i Rams Daverio, che ad Azzate superano di oltre 20 punti l’Aurora Boosters Vedano Olona. Bene anche Tradate, il Bst regola fuori casa i comaschi del Rovello Porro. Doppia vittoria esterna nelle gare di mercoledì, Besozzo vince sulla Wool Wa per 79-67, l’Ottica Nidoli Bisuschio regola la Limax Clivio per 60-43.

Torna a vincere Montello, gli Young dominano a Vedano sui Boosters, 81-39 il finale. Appiano prevale su Solbiate, 66-45 per l’Fdg sul San Giovanni Bosco. L’Aqua Elite vince con Giubiano Pigs, 81-72 a fine gara. Travedona batte Varano, 79-61 per i Pirates sull’Ottica Tacchi. Passando a venerdì: Cassano batte chiaramente Velate per 80-44.

Intanto si è giocata la prima partita dei playoff, nell’andata dei sedicesimi di finale, Besozzo sbanca via Adriatico, Bobbiate ko per 42-66 con gli Horses. Sabato sera è tempo di Deportivo Elite con l’Ottica Tacchi Varano Borghi: vincono i varesini del Deportivo.

NAZIONALE – Il bilancio di competenza nelle Asd-Aps

“Il bilancio di competenza nelle Asd-Aps”, in programma oggi, alle 18, è il terzo webinar organizzato nell’ambito di Sport Point, progetto di Sport e Salute SpA promosso dall’Uisp in sinergia con altri enti, per dare risposta alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo.

Il programma prevede l’analisi dei nuovi schemi di bilancio ministeriali obbligatori per le Asd-Aps che devono redigere il rendiconto secondo il principio di competenza. Verrà analizzata la struttura del bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Si esamineranno le aree contabili previste dagli schemi e come classificare nel modo più corretto i costi e ricavi d’esercizio nei conti proposti. Si approfondirà, inoltre, come e con quali tempistiche assolvere all’obbligo di deposito del rendiconto gestionale nel Runts.

Per partecipare: dopo avere scaricato la AppUISP sul proprio smartphone, cliccare sull’icona Mondo Uisp, sopra la tessera. Poi, nella sezione Sport Point, cliccando su “Consulenza on line”, sarà possibile accedere al calendario di appuntamenti tematici.