Tenta di abbattere la porta di casa della ex e minaccia di morte gli agenti a Busto Arsizio

Ha cercato di abbattere la porta della casa della ex con un seghetto, colpendola ripetutamente e scagliando intorno a sé gli oggetti che si trovavano sul pianerottolo.

Un uomo di 30 anni di origine tunisina intorno alle 22 di mercoledì 11 maggio è stato fermato dalla Polizia di Busto Arsizio: a chiamare le forze dell’ordine una ragazzina, terrorizzata, che ha chiesto l’aiuto degli agenti perché l’ex compagno di sua madre stava dando in escandescenze.

L’individuo è già noto per i suoi precedenti e perché destinatario della misura cautelare dell’allontanamento da quell’appartamento, abitato dalla ex compagna e da due minorenni vittime dei suoi maltrattamenti: ubriaco e in stato di forte agitazione, si è poi rivolto contro gli uomini in divisa minacciando di ucciderli (“vi taglio la gola…vi faccio fare la fine dei vostri colleghi di Trieste”) e scagliandosi contro di loro nel tentativo di colpirli con calci, pugni e con lo stesso seghetto.

Minacce e intemperanze che sono proseguite anche dopo essere stato bloccato e ammanettato, sia sulla Volante che in Commissariato, dove il tunisino ha urinato e tentato di ferirsi minacciando poi di denunciare i poliziotti.

L’uomo è stato arrestato per la violazione dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, resistenza a pubblico ufficiale, tentata violazione di domicilio e per il possesso del seghetto usato come arma impropria.