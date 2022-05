Tifoso entra in campo e abbraccia i giocatori, multa da 2mila euro per la Pro Patria

Con una multa da 2mila euro il giudice sportivo guasta la festa della Pro Patria a Lecco. Ieri pomeriggio – domenica primo maggio – nella partita valida per il primo turno playoff, i bustocchi hanno espugnato per 2 a 0 il Rigamonti-Ceppi, ma la gioia e gli abbracci dei tigrotti – impegnati mercoledì sera a Trieste – hanno come rovescio della medaglia un conto tutt’altro che gradito per le casse del club.

Stando alle parole del giudice sportivo Stefano Palazzi, la Pro Patria si è resa rea e responsabile dell‘invasione di campo da parte di un tifoso bianco-blu che ha abbracciato i calciatori dopo la vittoria. La motivazione ufficiale infatti riporta che “un suo sostenitore, dopo avere scavalcato la recinzione, entrato sul terreno di gioco ed essersi ivi intrattenuto, per circa cinque minuti, con i calciatori della sua squadra, abbracciandoli uno a uno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. proc. fed., r.c.c.)”.

Squalifiche dei giocatori a parte (espulso ieri Battistini per somma di ammonizioni), rimane invece impunito il Lecco, la cui tifoseria ha insultato e minacciato la nostra fotografa Roberta Corradin, obbligandola a cambiare postazione di lavoro a partita in corso. Come riportato settimana scorsa da LeccoChannelNews, ricordiamo che la società lariana ha accumulato un totale di quasi 20mila euro di sanzioni durante la stagione 2021/22, termina ieri con la sconfitta casalinga.