“Tiramolla Reyes” sfrutta un’altra occasione. Keene, obiettivo raggiunto

BEANE 6 – Non scende dall’altalena su cui si trova da mesi e anche nell’ultimo giro di giostra alterna qualche buona giocata e – a tratti – alcune difese serrate su Logan a tiri con poco ritmo, errori piedi per terra e qualche palla buttata. Si toglie la soddisfazione di finire in doppia cifra ma il plus-minus è poco incoraggiante.

WOLDETENSAE 5 (IL PEGGIORE) – Quintetto base e tanti minuti in campo (solo Keene sta dentro un po’ di più) ma risultati opachi specie al tiro, ovvero nel fondamentale in cui di solito eccelle. Solo una tripla a fil d’intervallo, sbaglia parecchio piedi per terra. Nota di merito gli assist, 4, alcuni di pregevole fattura ma per il voto sul match è un po’ poco.

SOROKAS 6 – Ex di turno, nel secondo periodo trova la folata buona che spinge avanti la Openjobmetis e costringe Sassari a piegare le gambe per un po’. Poi si perde come i compagni nell’avanti-indietro rapido per il campo non trovando alcun ritmo a rimbalzo.

DE NICOLAO 6 – Diverse belle soluzioni specie nella prima parte di gara quando sfida anche i lunghi e si ritaglia un po’ di gloria. Battezzato dall’arco, centra il canestro una sola volta e questo rimane un problema antico; al contrario, sul fronte assist, resta una macchina affidabilissima: 7.

VENE 5,5 – Non splende a differenza di altre volte, anche per via di una situazione – fa il pivot contro Bilan che è il doppio di lui – non esattamente favorevole. Ci mette mestiere ma non decolla mai per davvero. Tra i più applauditi alla fine: speriamo che almeno stavolta non sia un addio ma un arrivederci.

REYES 7 (IL MIGLIORE) – Finale di stagione in netto crescendo dopo il siluramento di kriptonite-Roijakkers e i castighi inflittigli dall’olandese contro Trieste. Il migliore per distacco tra i biancorossi considerando l’intero arco della partita: 19 punti, percentuali ottime, la soluzione giusta per accompagnare la palla dentro al cerchio. Bene anche nella difesa sull’uomo, restano i noti problemi sul lato debole. Ma “Tiramolla Justin” ha un potenziale notevole, in parte ancora da scoprire.

FERRERO 5,5 – Ci prova in un paio di occasioni, non va a segno ma guadagna comunque il titolo per il coro più caloroso a un giocatore, almeno fino a quando Burnell decide di litigare con Woldetensae. Ma per l’ex canturino le parole sono un filo più aspre rispetto a quelle per il capitano, applaudito da tutta Masnago.

CARUSO 6 – Cose molto interessanti, cose ampiamente da rivedere. Piace il suo modo di consegnare a canestro i palloni recapitati dentro all’area (bello in particolare un gancione nel secondo tempo), non delude quando deve mettere il corpo contro gente grossa come Bilan. Sulla protezione dell’area e sulla velocità di piedi invece, c’è tanto da lavorare come dimostrato anche stasera.

KEENE 7 – Mezza partita con le gomme sgonfie: pochi tiri, quasi zero punti, quasi fiaccato dal duello a distanza con Della Valle (rimasto a riposto contro la Virtus). Quando però capisce che c’è la possibilità di agguantare il titolo cannonieri non si tira indietro: Gigi la Trottola sale rapidamente a 31 e festeggia regalando la maglia a un bambino e lanciando le scarpe ai tifosi in tribuna. Il titolo bomber lo rende ancora più appetibile, a naso difficilmente resterà a Masnago ma a lui va un “grazie” inversamemente proporzionale alla sua altezza.