Torna Agrijo, la fiera a tema agricolo di Jerago con Orago

Domenica 15 maggio al Parco Onetto e in piazzale Michaud ritorna AGRIJO, la fiera a tema agricolo di Jerago con Orago. A partire dalle 9.30 e per tutta la giornata, il mercatino di hobbisti e produttori locali, sarà animato da tante attività per bambini

Di seguito il programma.

Per tutta la giornata

Mercatino di hobbisti e produttori locali e Caccia al tesoro

Alle ore 11:30 e alle ore 14.30

Coltivatori in erba…anzi, in fiore!

Laboratorio per bambini dai 2 anni: semplici passi per imparare a creare “esplosioni” di fiori che attireranno gli insetti impollinatori e rallegreranno i nostri giardini o qualche angolo del nostro paese.

È gradita la prenotazione contattando la biblioteca allo 0331 217210 oppure via mail biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.

Alle ore 16

L’AUTOGRILL DEGLI UCCELLINI

Uno strabiliante spettacolo itinerante per famiglie: le straordinarie avventure di un aspirante ornitologo sono liberamente ispirate a Storie del bosco antico di Mauro Corona.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e libero e dura un’ora.

Alle ore 17

Aperitivo finale con ballo Country

Tra i promotori di Agrijo c’è l’associazione Amici di paese, che coordina la manifestazione, insieme a varie associazioni: Pro Loco, Protezione Civile, Alpini, Sci Club EnjoyBorghi e GiocoSport, con la collaborazione Del Comune e della Biblioteca comunale di Jerago con Orago.