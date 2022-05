Torna a Gallarate Urban Lake Street Food Festival tra cibo, musica e tanto divertimento

Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato.

La carovana colorata di Urban Lake Street Food Festival vi terrà compagnia da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio con i seguenti orari:

Venerdì 13 dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 14 dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 15 dalle 11.00 alle 23.00

FOOD TRUCK

Saranno 20 i “punti di ristoro” tra beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti.

Tante le novità per questa edizione di Urban Lake Street Food, a partire dai truck food, sempre più selezionati e ricercati: come il nuovissimo Senor Burrito, l’ultimo food truck gourmet entrato nel circuito Urban Lake Sreet Food, Ape Cesare con le sue irresistibili specialità romane e le nuove amiche de La Polpetteria ormai ospiti fisse di Antonella Clerici a “È sempre Mezzogiorno”.

Ma le novità sono affiancate dai più amati e intramontabili come lo gnocco fritto di Gnoko on the Road, i fantastici cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana o il pane cunzato di Ape Bedda e gli hot dog di Pop Dog. E poi il cartoccio di pesce fritto di TheTrailer Just Food o i panzerotti baresi di Qui e la Chef. Poi le specialità tipiche della cucina nostrana come le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food. Non possono certo mancare anche truck di cucina etnica come Picanhas Cube il vincitore indiscusso di Street Food Battle, la Paella di Las Bravas Street Food per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos. Scendono in piazza anche le “bionde” con Bavarese Prost Fest e un truck a tutto spritz per accompagnare i vostri aperitivi.

LA GRANDE MUSICA DI URBAN LAKE STREET FOOD

Urban Lake Street Food non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi.

Si parte venerdì 13 dalle ore 18.00 in compagnia di Luca Kyashn sul tetto di un vero e proprio Scania. Sabato 14 è la volta del Dj set di TrashMilano, mentre domenica 22 sarà tempo di Dj Marvin, rinomato e conosciuto collezionista di dischi in vinile da 30 anni (circa 20.000 pezzi in catalogo). I suoi dj set sono unici, sempre diversi mai scontati abbracciando tutte le sonorità di epoche gloriose e passate dove il vinile è stato prodotto.

EVENTI COLLATERALI

Tutti i giorni esibizioni di artisti di strada per grandi e piccini.

Parcheggi consigliati Autosilo Piazzale Europa a 200mt

Seprio Park: Via Bonomi, Gallarate (VA) – 310 posti auto coperti – Orario: h24

Area Mercato: Via Torino-Via De Magri, Gallarate (VA) escluso sabato – Gratuito

Metro Park: Viale Milano Gallarate (VA) – Gratuito

L’evento è patrocinato dal Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività Economiche a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa e NAGA. Un grazie speciale anche a Concessionaria Martignoni, partner della manifestazione