Torna Insight Foto Festival, l’arte fotografica contemporanea “invade” Varese

Torna a Varese, dal 6 al 15 maggio 2022, Insight Foto Festival, manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea come mezzo trasversale di relazione e di espressione vicina alle persone e alla comunità.

La seconda edizione, che ha come tema Il Confine, si diffonde nella città e oltre al centro cittadino, si diffonde anche nel rione di Bizzozero con dieci giorni ricchi di vernissage, mostre, incontri, installazioni, performance artistiche, presentazioni di libri e workshop, con la possibilità di incontrare autori e autrici nelle visite guidate.

La manifestazione, ideata e organizzata da APS Gattabuia, è un evento in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

«Con la seconda edizione di Insight Foto Festival Varese rilancia la passione per la fotografia e i nuovi linguaggi – dice Enzo Laforgia, assessore alla Cultura – Tema di quest’anno è il confine, tema importante, sensibile e delicato non solo perchè Varese è naturalmente terra di confine, ma perchè è un tema su cui ci si sta letteralmente massacrando in Europa. la manifestazione ha poi il grande pregio non solo di attivare interessi di grande attualità, ma anche di disseminare sul territorio la sua presenza».

Come anticipato dall’assessore, il concetto di confine, reale o simbolico, limite e luogo di incontro, è il tema di quest’anno: «Un territorio dove si crea la relazione: i confini ci chiedono di essere valicati o tutelati, ci possono apparire stimolanti o insormontabili. E una delle prime sorprese che abbiamo avuto in fase di selezione è che il primo pensiero degli artisti è stato riprodurre il superamento di questi confini – affermano le curatrici Daniela Domestici e Chiara Del Sordo – Abbiamo perciò deciso di privilegiare lavori che lasciassero i confini aperti, del linguaggio della fotografia e del concetto associato in primis a questo termine, ossia di limite di un territorio».

MOLTE SEDI PER UNA MOSTRA DIFFUSA CHE VA OLTRE LA FOTOGRAFIA

Anche per la seconda edizione, la proposta espositiva di Insight Foto Festival si avvale della collaborazione dei Musei Civici e Comune di Varese, che forniscono loro le sedi delle sale di Villa Mirabello, della sala Veratti, di sala Nicolini a Biumo e il cortile d’onore dei Giardini Estensi.

Ma quest’anno si aggiungono diverse sedi in più: innanzitutto quelle del MIV – Multisala Impero Varese e del Cinema Teatro Nuovo, poi anche quelle di Piazza Sant’Evasio a Bizzozero e del Circolobizzozero.

In queste sedi saranno visibili i progetti fotografici di autori noti ed emergenti tra cui: Claudia Amatruda, Noemi Comi, Cristina De Paola, Francesca De Pieri, Giacomo Infantino, Leonardo Magrelli, Novella Oliana con Simona Miraglia e Alessandro Ceccarelli, Valeria Pierini, Progetto Vicinanze, Red Rubber Road in collaborazione e a cura di Verzasca Foto Festival, Matteo Suffritti, Luca Tombolini e Niccolò Vonci.

I progetti selezionati e allestiti all’interno di Villa Mirabello, Sala Veratti, Sala Nicolini, Cinema Teatro Nuovo e il Multisala Impero Varese inoltre sperimentano connessioni con altri linguaggi dell’arte (performance, musica, video, grafica, incisione), pratiche installative e che evidenziano il confine tra realtà e finzione in fotografia.

Ad accompagnare le mostre, ci sono le visite guidate degli autori e delle autrici che raccontano al pubblico la loro ricerca artistica e progettuale, un’occasione per accedere in prima persona al processo ideativo e creativo di ognuno di loro. Il programma completo delle visite e delle mostre è visibile su www.insightfotofest.it.

Insight esce, inoltre, dall’ambito strettamente fotografico anche grazie a: Dora Ayala, Mønia, Antonella Gerbi, Valeria Ghion, Giuse Iannello, Beatrice Orsini ed Elisabetta Ubezio, un gruppo di performer tutto al femminile che durante le giornate del 7 e 14 maggio, tra i Giardini Estensi, il Porticato di Palazzo Estense e il Circolobizzozero, racconteranno il tema del confine con il linguaggio del corpo, evidenziando le relazioni e la messa in scena dei confini intimi in dialogo con quelli del mondo reale. Il progetto, a cura di Alex Sala, inviterà anche il pubblico ad interagire attivamente con le performance.

INSIGHTFOTOFESTIVAL VA IN BIBLIOTECA

Ad arricchire il programma, durante i giorni del festival, alla Biblioteca Civica – all’interno della rassegna #INBiblioteca – sono numerose le iniziative culturali e di incontro, tra questi si segnalano nella giornata di sabato 7 maggio la presentazione del libro “Ettaro” con Pietro Bologna a cura di Artphilein Editions e nelle giornate del 7 e del 14 maggio il “Workshop di narrazione visuale tra fotografia e scrittura” a cura di Rosy Sinicropi, docente Insight; infine la presentazione del libro “West of Here” con Leonardo Magrelli nella giornata di sabato 14 maggio. A cura di Artphilein Editions, invece, la presentazione del libro “A puro caso” con Marcello Ruvidotti organizzata per venerdì 13 maggio in Sala Veratti.

Alle mostre e alle presentazioni di libri si aggiunge “Di Terra e di Cielo“, rassegna dedicata a cinema, ambiente, natura ed esplorazione, con la proiezione domenica 15 maggio del cortometraggio “Un viaggio condiviso“, in collaborazione con Filmstudio 90 presso il Cinema Nuovo, e rivolto a tutti, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati, a cui seguirà l’incontro con il regista Federico Santini e l’ideatore e progettista Marco Nero Formisano.

UN PROGETTO FOTOGRAFICO CHE COINVOLGE I CITTADINI

Come lo scorso anno, Insight Foto Festival dedica particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini grazie al progetto fotografico Wonder – Il piccolo gazzettino dei sogni curato dall’autore Giacomo Infantino. Il giornale distribuito durante l’inaugurazione di sabato 7 maggio avrà uno spazio bianco per sollecitare ulteriori contributi da parte del pubblico che potrà fare un intervento libero, fotografarlo e inviarlo al festival per assumere ulteriori forme espositive. Le immagini prodotte dai cittadini sono visibili altresì open air per le strade e le piazze del quartiere ed esposte al Circolobizzozero come facenti parte di un’installazione partecipata e dinamica.

Per il secondo anno poi sono stati attivati laboratori con il Liceo Classico E. Cairoli di Varese condotti in presenza della fotografa Rosy Sinicropi e in cui la fotografia è stato lo strumento per indagare il tema del confine e le sue declinazioni. La mostra degli studenti Oltre è visibile, durante tutto il festival, sotto il porticato di Palazzo Estense.

INSIGHT OUT, COLLABORAZIONI IN MOSTRA

INSIGHT è anche OUT grazie al dialogo instaurato con realtà indipendenti e in sinergia con il festival. Quest’anno Insight OUT promuove due mostre a cura di cittadini e giovani studenti. A Villa Recalcati si trova Nuance, una mostra ideata, progettata e realizzata dai ragazzi del corso Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’I.P.S.S.C.T.S. “L. Einaudi” di Varese. Un’esposizione di fotografie, video-installazioni, immagini in movimento e tappeti sonori, che danno espressione a diverse possibili nuances del confine, come limite e relazione tra arti visive, generi cinematografici ed epoche storiche, come inizio e termine, spazio che delimita, soglia e orizzonte.

A Bizzozero presso la Sala ex-Bar Oratorio in mostra I Confini di Creati.VA del circolo fotografico Creati.VA con i progetti di Ferdinando Giaquinto e Marco Belladelli, Franco Gialdinelli, Noemi Zaffaroni e Graziano Aitis, e il progetto espositivo Confini del FotoCineClub presso Circolobizzozero.

INSIGHT FOTO FESTIVAL, LE INFO

Il festival ha un biglietto onnicomprensivo, che vale per tutti i giorni e per tutte le sale in mostra, dal costo di 10 euro (7 euro ridotto). Lo si può ottenere alla biglietteria ufficiale del festival, al Multisala Impero di Varese, in via Giuseppe Bernascone 13 aperta dalle 16.30 alle 21.30 nei giorni feriali e dalle 14.30 alle 21.30 il sabato e la domenica.

In qualsiasi momento però, anche nei giorni di apertura del festival, puoi sempre acquistare il biglietto online: una volta acquistato, all’Info point del festival – presso la biglietteria del MIV – è possibile vidimarlo e ritirare il braccialetto che consente l’entrata in tutte le sedi.

CONTATTI E INFO:

MAIL: info@insightfotofest.it

SITO: www.insightfotofest.it

FACEBOOK: Insight Foto Festival

INSTAGRAM: insight_foto_festival

HASHTAG: #InsightFotoFest22 #IFF22 #IFFVarese