Torna in presenza il saggio di fine anno della Civica Scuola di Musica di Tradate

Anche quest’anno, e finalmente in presenza, il saggio di fine anno degli allievi della Civica Scuola di Musica di Tradate sarà il coronamento del lavoro dei musicisti di ogni età. L’appuntamento sarà per domenica 15 maggio h.16:00 al Cinema P. Grassi in Via Bianchi,1 a Tradate.

La Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, ha per fine la promozione e diffusione della cultura musicale attraverso un’attenta programmazione didattica adeguata a tutti e che abbraccia gli strumenti a fiato, anima della scuola e vivaio del Corpo Musicale Cittadino, archi, pianoforte, batteria, chitarra e basso, canto moderno, corsi collettivi.

A tal proposito, dopo la ripresa della propedeutica musicale per i più piccoli ed il successo del corso di Ear Training “Occhio all’Orecchio” (condotto dal Maestro Mantellassi), questa primavera ha in serbo anche una sorpresa: ci ha riportato il Coro della Civica Scuola di Musica che ripartirà (nonostante l’anno volga al termine) mercoledì 18 maggio, dalle h 19:00 alle 20:30: la conduttrice, Maestro Valeria Bottacin, guiderà il gruppo nell’esplorazione del proprio suono e di un insieme unico, grazie ad un repertorio avvincente e mai scontato.