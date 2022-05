Torna “Il vino per la vita”, bottiglie all’asta nella sede dell’Mv Agusta alla Schiranna

Il Progetto Stefano Verri, per lo studio e la cura della leucemia, continua a favore del Comitato Maria Letizia Verga.

Si terrà domenica prossima 22 maggio 2022 la 12a edizione de “Il vino per la vita” in un luogo inconsueto e suggestivo: la fabbrica di motociclette MV Agusta Motor S.p.a. in via Giovanni Macchi, 144 alla Schiranna di Varese.

Un sito particolare accoglierà tante bottiglie di vino divisi in due sezioni. I vini da collezione sono stati donati nel corso degli anni da privati mentre i vini da bere subito o da invecchiare sono stati donati dai produttori di Aziende Vitivinicole italiane. Sono rappresentate tutte le Regioni.

Nell’hangar storico che ricoverava gli idrovolanti costruiti da Aermacchi fin dal 1926 circa 380 bottiglie, divise in 112 piccoli lotti, saranno esposte, a partire dalle ore 12,00 di domenica 22 maggio, a fianco delle moto di MV Agusta.

L’incanto inizierà alle ore 16,00 di domenica 22 maggio.

Banditore d’incanto sarà come di consueto il critico gastronomico Pierre Ley.

Presenteranno le bottiglie in sala due sommelier di AIS Lombardia (Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Varese).

Il ricavato sarà a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Questo l’elenco dei vini all’asta:

Bottiglie d’antiquariato, da collezione e da bere.

Bottiglie di vino di: Barolo, Nebbiolo, Amarone, Lambrusco, Brunello di Montalcino, Chianti, Merlot, Montepulciano d’Abruzzo, Aglianico, Syrah, Cirò, Marsala, ecc., poste all’incanto in piccoli lotti, divisi in due sezioni:

1 – sezione d’antiquariato e da collezione donate da privati

Bottiglie da conservare a ricordo di un evento importante della vita come il proprio anno di nascita, il proprio matrimonio o la nascita di un figlio. Bottiglie preziose da stappare in solitaria meditazione o con gli amici più cari.

2 – sezione da bere subito o da invecchiare donate da Produttori Italiani di: Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

È gradita la prenotazione all’indirizzo comitato.stefanoverri@tin.it

Ingresso consentito nel rispetto delle norme anticovid.