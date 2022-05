Tornei e open day: il Settore Giovanile del Varese cresce, anche nel nome di Alfredo Speroni

La stagione del Città di Varese deve ancora concludersi, con la finale playoff di domenica a Sanremo della Serie D e la Coppa Lombardia della Femminile ancora da agguantare.

Eppure la società biancorossa pianifica già il futuro, con un occhio particolare al settore giovanile, che il prossimo anno punta ad avere la filiera completa di squadre per ogni annata, dalla Juniores ai Piccoli Amici, come già anticipato anche dallo stesso club (leggi qui).

Nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nella sede della società nella casetta limitroda allo stadio “Franco Ossola” è stato il responsabile del Settore Giovanile Roberto Verdelli a spiegare i progetti del futuro prossimo: «La nostra società sta puntando forte sulla riorganizzazione del Settore Giovanile; questi eventi sono la prova che vogliamo ricostituirlo nella sua totalità il prima possibile e la società sta investendo per darci una casa che ci accolga, che sia permanente e volano per supportare tutte queste annate per svolgere l’attività nel miglior modo possibile. Ci crediamo tantissimo e saremo continuamente presenti sul territorio per stimolare l’interesse della città e delle zone limitrofe per dare un servizio a ragazzi e ragazze di questa età. Accogliamo ».

«Una nota di distinzione – prosegue Verdelli -, che fa parte del sogno di un bimbo, è la ricerca nella voglia di un possibile candidato di vestire la maglia del Varese, non per mettere una casacca qualunque di una società importante, per un concetto di forte appartenenza che voglio costruire all’interno del settore giovanile. Faremo squadra Under 19 molto giovane per dare un progetto a lungo raggio, per volontà della società, mia soprattutto e per scelta di progetto. Siamo consapevoli di poter fare un po’ di fatica, soprattutto il primo anno, ma per avere un lavoro formativo per portare i ragazzi alle soglia della prima squadra, come fatto quest’anno da Bertuzzi. Ci proveremo ancora in cerca di nuovi profili».

Il primo appuntamento sarà per il 2 giugno, quando ci sarà allo stadio “Franco Ossola” il torneo dedicato alla categoria Under 15, “Trofeo Città di Varese” contro Pro Patria, Solbiatese e Lecco.

«Questo – spiega Verdelli – sarà il trofeo inteso proprio della società. Abbiamo invitato una squadra del territorio che si è distinta per la stagione e per la validità del suo settore giovanile che è la Solbiatese e due professioniste come Pro Patria e Lecco. Abbiamo voluto organizzare questi tornei per alzare l’asticella in confronti tecnici e per dare un momento di verifica e gratificazione ai nostri ragazzi a fine stagione».

Il secondo evento sabato 4 giugno l’evento “Scuola sport” sarà una festa delle scuole a seguito dell’iniziativa portata avanti dal club biancorosso nei mesi invernali in collaborazione con le scuole, che saranno presenti allo stadio come momento finale dell’attività. Ci saranno classi materne e del primo ciclo di elementari, dal 2016 al 2019, quelle che l’anno prossime verranno coinvolte nel progetto bimbo e Piccoli Amici ancora sotto la guida di Marco Caccianiga. La mattinata aperta a tutti i bambini, anche esterni alle scuole del progetto, quindi a tutti i bimbi che vorranno venire a giocare con l’attività ludica motoria multidisciplinare.

Il terzo evento in programma, sabato 11 e domenica 12 giugno, sarà il “Primo torneo Bosino – Memorial Alfredo Speroni”, riservato alla Categoria Under 16 – classe 2006 – al quale parteciperanno oltre al Città di Varese, il Como, la Pro Patria, il Lecco, la Pro Vercelli e la France Sport di Maccagno, campione provinciale della categoria. Sabato 11 al pomeriggio ci sarà un quadrangolare di qualificazione: Pro Patria contro France Sporto e Pro Vercelli contro Lecco. Le due finaliste accederanno il giorno successivo, domenica 12, al quadrangolare finale che metterà in palio il Memorial “Speroni” affrontando Varese e Como, con gare al mattino e al pomeriggio.

«Questo Memorial – spiega Verdelli – è dedicato ad Alfredo Speroni perché “il prof” è stato una colonna fondamentale nella rinascita del settore giovanile del Varese. Il suo motto era “per aspera ad Astra” e questo è un emblema di quello che stiamo ricostruendo: dalle macerie abbiamo voluto ricostruire il settore giovanile nella speranza di arrivare in alto. Per me è stato un esempio fondamentale, io l’ho avuto anche come prof al liceo scientifico e l’ho scoperto professionista in questo mondo in maniera straordinaria, fuori dal comune».

Se potessi, lo riporterei indietro. Se potessi, tornerei con Alfredo nell’ufficio sotto la tribuna, per ascoltare ed imparare, eterno alunno. Alfredo Speroni è stato un raggio di sole biancorosso per piccoli e grandi calciatori. È stato allenatore e Maestro. Amico e fratello maggiore. Alfredo ha colorato un periodo indimenticabile nella storia del Calcio a Varese. Noi lo abbiamo tatuato sul cuore. Alfredo sarà per sempre uno di noi. E lo capisci solo se sei biancorosso dentro.

Marco Caccianiga

Riguardo agli open day, tornerà l’Adunata Biancorossa dedicata all’attività di base, aperti a bambini e bambine dal 2010 al 2019.

2010: 8-15 luglio

2011: 8-15 luglio

2012: 3-9-16 luglio

2013: 3-9-16 luglio

2014: 3-9-16 luglio

2015: 3-10-17 luglio

2016: 3-10-17 luglio

2017: 3-10-17 luglio

2018: 3-10-17 luglio

2019: 3-10-17 luglio 3, 10 e 17 luglio allo stadio “Franco Ossola”, 8, 9, 15 e 16 luglio al centro sportivo delle Bustecche

«L’1 luglio – prosegue Verdelli – verrà presentato il nuovo staff del settore giovanile con istruttori e collaboratori che sono già stati scelti e saranno presenti nell’occasione. Gli open day per l’attività agonistica, denominati “Varese Contest”, saranno dei raduni selettivi, finalizzato a trovare dei profili che possono essere inseriti nelle nostre squadre, inizieranno venerdì 1 e sabato 2 luglio al centro sportivo delle Bustecche con test atletici. Saranno presenti tutti i nostri allenatori e testeremo i futuri profili. Nelle settimane successive seguirà un programma fino al 15 luglio ogni sera ci sarà un open day dedicato a ogni annata. È consigliato a chi volesse partecipare ai vari open day inviare una pre-iscrizione per permetterci la miglior organizzazione possibile. I referenti saremo io e Marco Caccianiga».