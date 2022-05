A Tradate il concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea, ospite tre giovani pianisti

Sabato 4 giugno, alle 21.15, l’Orchestra Filarmonica Europea terrà, sotto la direzione di Marcello Pennuto un concerto a Tradate, a villa Truffini. Esattamente 22 anni dopo che ne suggellò con un concerto la riapertura (4 giugno 2000). Il concerto prevede la presenza di tre giovani pianisti risultati vincitori, ciascuno nella propria categoria, del primo premio assoluto nel concorso Internazionale Citta’ di Arona del 2021.

In scena Kirill Zheleznov che eseguirà il concerto di Mozart K 595, Gianluca Bergamasco (vincitore anche del premio speciale Bach) che eseguirà il concerto Bwv 1058 di Bach e il giovanissimo talento Gabriele Rizzo che eseguirà, al suo debutto nel repertorio per pianoforte e orchestra, il concerto di Haydn in re magg.

Il programma si completa con un ulteriore concerto per pianoforte e orchestra che segna una nuova tappa del progetto che prevede l’esecuzione integrale dei concerti di Mozart: verra’ infatti eseguito il concerto K 246 in do magg con il maestro Pennuto al pianoforte sotto la direzione del figlio Daniele.

I biglietti d’ingresso potranno essere acquistati a partire dalle 20.00 presso la villa Truffini al costo di 10 euro e ridotto a 7 euro per giovani fino a 21 anni.