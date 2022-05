Tragedia familiare in Svizzera: ventunenne uccide la madre ad Avegno

È in carcere con l’accusa di omicidio un ragazzo di 21 anni sospettato di aver ucciso la madre, sessantunenne di Avegno. Il corpo senza vita della donna era stato trovato in casa. Il Ministero pubblico comunica che nelle scorse ore il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha confermato la misura restrittiva della libertà nei confronti di un 21enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia, figlio della vittima. Nel frattempo, gli inquirenti hanno potuto procedere all’interrogatorio dell’uomo che, per ragioni mediche, inizialmente non era stato possibile verbalizzare. Le ipotesi di reato sono quelle di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale.

L’uomo si trova attualmente in stato di carcerazione preventiva in una struttura sanitaria dove è sottoposto a misure di sicurezza. Si precisa inoltre che, in relazione all’autopsia disposta subito dopo i fatti, il rapporto con le conclusioni definitive, coperto da segreto istruttorio, non è ancora giunto alla Magistratura.

Considerata la delicatezza del caso, al momento le autorità hanno fatto sapere di non rilasciare ulteriori informazioni. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.